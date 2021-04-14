رغم الغيابات.. الأهلي يستطلع هلال كأس مصر من بوابة النصر بالإسكندرية اليوم

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مبارياته المحلية، بعد غياب دام لعدة أيام بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وذلك عندما يلتقي اليوم الأربعاء، بفريق النصر في بطولة كأس مصر.

الأهلي يواجه منافسه النصر، في المباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة الأقدم محليَّا (كأس مصر).



وحصد النادي الأهلي النسخة الأخيرة من كأس مصر، بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح في المباراة النهائية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 – 1.



وتنطلق أحداث مباراة الأهلي والنصر في تمام 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب بالإسكندرية.



الأهلي هو الفريق الأكثر فوزاً بالكأس مثلما هو الحال في بطولة الدوري، لكن نجاح الأحمر أقل قليلاً في بطولة الكأس حيث حصد 37 لقب فقط مقابل 42 في بطولة الدوري الممتاز.



رجال بيتسو موسيماني، يواجهون فريق النصر المُشارك في دوري الدرجة الثانية "الممتاز ب"، أملاً في الوصول إلى ثمن نهائي البطولة وبداية الطريق نحو اللقب رقم 38.



الأهلي أعاد لاعبه الموقوف “كهربا”؛ بعد انتهاء مدة عقابه، ليدخل قائمة المُباراة، ويصبح جاهزا للمشاركة أمام النصر، آملاً أن ينال ثقة مدربه الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، من جديد.



ويفقد حامل اللقب 10 لاعبين في مواجهة النصر، أبرزهم حارسه الأول محمد الشناوي، ومدافعيه “ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني”، بالإضافة إلى نجوم الوسط والهجوم “عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وجونيور أجايي”.