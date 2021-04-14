أبرزها الالتهابات والقرح.. أعراض ارتفاع السكر في الدم

التبول والتعب أبرز أعراض ارتفاع السكر

داء السكري من النوع 2 هو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض السكري. يحدث ذلك عندما ترتفع مستويات السكر في الدم ويظهر أعراض ارتفاع السكر، بسبب مشاكل في استخدام أو إنتاج الأنسولين، يمكن أن تظهر في أي عمر ، ولكن من المرجح أن تحدث بعد سن 45 سنة،إنه يؤثر أكثر من 30 مليون الأمريكيون ، وفقًا لمراكز الولايات المتحدة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، وهي مسؤولة عن 90-95 في المائة من حالات مرض السكري .

ما هو مرض السكري من النوع 2؟

قد تشمل بعض أعراض مرض السكري من النوع 2 التعب وزيادة الجوع والعطش.

الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 لا يصنعون الأنسولين أو يستخدمونه بشكل صحيح، الأنسولين هو هرمون ينظم حركة الجلوكوز في الدم ، أو السكر ، إلى الخلايا التي تستخدمها كطاقة.

عندما لا يتمكن السكر من دخول الخلايا ، فهذا يعني:

يتجمع الكثير من الجلوكوز في الدم

لا يمكن لخلايا الجسم استخدامها للطاقة

يمكن للطبيب تشخيص مرض السكري إذا كانت مستويات السكر في الدم لدى الشخص 126 ملليجرام لكل ديسيلتر (مجم / ديسيلتر) أو أعلى بعد الصيام لمدة 8 ساعات.

أعراض ارتفاع السكر

تميل أعراض ارتفاع السكر في الدم في داء السكري من النوع 2 إلى الظهور تدريجيًا. لن يلاحظ كل شخص مصاب بداء السكري من النوع 2 الأعراض في المراحل المبكرة.

إذا كان الشخص يعاني من أعراض ، فقد يلاحظ ما يلي:

كثرة التبول وزيادة العطش : عندما يتراكم الجلوكوز الزائد في مجرى الدم ، يقوم الجسم باستخراج السوائل من الأنسجة. هذا يمكن أن يؤدي إلى العطش الشديد والحاجة إلى الشرب والتبول أكثر.

زيادة الجوع : في مرض السكري من النوع 2 ، لا تستطيع الخلايا الوصول إلى الجلوكوز للحصول على الطاقة. ستكون العضلات والأعضاء منخفضة الطاقة ، وقد يشعر الشخص بالجوع أكثر من المعتاد.

فقدان الوزن : عندما يكون الأنسولين قليلًا جدًا ، قد يبدأ الجسم في حرق الدهون والعضلات للحصول على الطاقة. هذا يسبب فقدان الوزن.

التعب : عندما تفتقر الخلايا إلى الجلوكوز ، يتعب الجسم. يمكن أن يتداخل التعب مع الحياة اليومية عندما يكون الشخص مصابًا بداء السكري من النوع 2.

عدم وضوح الرؤية : يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم إلى سحب السوائل من عدسات العين ، مما يؤدي إلى حدوث تورم ، مما يؤدي إلى تشوش الرؤية مؤقتًا .

الالتهابات والقروح : يستغرق التعافي من الالتهابات والقروح وقتًا أطول بسبب ضعف الدورة الدموية وقد يكون هناك عجز غذائي آخر.

إذا لاحظ الناس هذه الأعراض ، فعليهم مراجعة الطبيب. يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى عدد من المضاعفات الخطيرة. كلما بدأ الشخص بشكل أسرع في إدارة مستويات الجلوكوز لديه ، كانت لديه فرصة أفضل للوقاية من المضاعفات.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.