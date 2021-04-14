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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التبول والتعب أبرز أعراض ارتفاع السكر

أبرزها الالتهابات والقرح.. أعراض ارتفاع السكر في الدم

أعراض ارتفاع السكر
أعراض ارتفاع السكر

داء السكري من النوع 2 هو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض السكري. يحدث ذلك عندما ترتفع مستويات السكر في الدم ويظهر أعراض ارتفاع السكر، بسبب مشاكل في استخدام أو إنتاج الأنسولين، يمكن أن تظهر في أي عمر ، ولكن من المرجح أن تحدث بعد سن 45 سنة،إنه يؤثر أكثر من 30 مليون الأمريكيون ، وفقًا لمراكز الولايات المتحدة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، وهي مسؤولة عن 90-95 في المائة من حالات مرض السكري .

 

ما هو مرض السكري من النوع 2؟

 

قد تشمل بعض أعراض مرض السكري من النوع 2 التعب وزيادة الجوع والعطش.
الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 لا يصنعون الأنسولين أو يستخدمونه بشكل صحيح، الأنسولين هو هرمون ينظم حركة الجلوكوز في الدم ، أو السكر ، إلى الخلايا التي تستخدمها كطاقة.

عندما لا يتمكن السكر من دخول الخلايا ، فهذا يعني:

يتجمع الكثير من الجلوكوز في الدم
لا يمكن لخلايا الجسم استخدامها للطاقة
يمكن للطبيب تشخيص مرض السكري إذا كانت مستويات السكر في الدم لدى الشخص 126 ملليجرام لكل ديسيلتر (مجم / ديسيلتر) أو أعلى بعد الصيام لمدة 8 ساعات.

 

أعراض ارتفاع السكر

 

تميل أعراض ارتفاع السكر في الدم في داء السكري من النوع 2 إلى الظهور تدريجيًا. لن يلاحظ كل شخص مصاب بداء السكري من النوع 2 الأعراض في المراحل المبكرة.

إذا كان الشخص يعاني من أعراض ، فقد يلاحظ ما يلي:

كثرة التبول وزيادة العطش : عندما يتراكم الجلوكوز الزائد في مجرى الدم ، يقوم الجسم باستخراج السوائل من الأنسجة. هذا يمكن أن يؤدي إلى العطش الشديد والحاجة إلى الشرب والتبول أكثر.
زيادة الجوع : في مرض السكري من النوع 2 ، لا تستطيع الخلايا الوصول إلى الجلوكوز للحصول على الطاقة. ستكون العضلات والأعضاء منخفضة الطاقة ، وقد يشعر الشخص بالجوع أكثر من المعتاد.
فقدان الوزن : عندما يكون الأنسولين قليلًا جدًا ، قد يبدأ الجسم في حرق الدهون والعضلات للحصول على الطاقة. هذا يسبب فقدان الوزن.
التعب : عندما تفتقر الخلايا إلى الجلوكوز ، يتعب الجسم. يمكن أن يتداخل التعب مع الحياة اليومية عندما يكون الشخص مصابًا بداء السكري من النوع 2.
عدم وضوح الرؤية : يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم إلى سحب السوائل من عدسات العين ، مما يؤدي إلى حدوث تورم ، مما يؤدي إلى تشوش الرؤية مؤقتًا .
الالتهابات والقروح : يستغرق التعافي من الالتهابات والقروح وقتًا أطول بسبب ضعف الدورة الدموية وقد يكون هناك عجز غذائي آخر.
إذا لاحظ الناس هذه الأعراض ، فعليهم مراجعة الطبيب. يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى عدد من المضاعفات الخطيرة. كلما بدأ الشخص بشكل أسرع في إدارة مستويات الجلوكوز لديه ، كانت لديه فرصة أفضل للوقاية من المضاعفات.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.

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