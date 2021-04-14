صاروخية وليد سليمان تمنح الأهلي التقدم 1-0 على النصر في الشوط الأول

انتهت أحداث شوط المباراة الأول، في اللقاء الذي يجمع بين الأهلي والنصر بتقدم الأحمر بهدف دون رد، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

سجل وليد سليمان هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، من تسديدة صاروخية لم يتمكن حارس المرمى أن يفعل أمامها أي شئ.

تعرض أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة قوية أثناء مشاركته في اللقاء.

مرر طاهر محمد طاهر كرة بينية إلى أكرم توفيق داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٧ من عمر المباراة، وحاول أكرم مراوغة الدفاع لكن اعترضه وأسقطه داخل منطقة الجزاء.

وطالب أكرم توفيق من حكم المباراة استدعاء الحهاز الطبي لتلقي العلاج، وسريعاََ ما حضر الحهاز الطبي للنادي الأهلي.

وتلقى أكرم العلاج، لكن يبدو عليه أنه متأثراََ بالإصابة التي أصابت ذراعه الأيسر بعد سقوطه بقوة بسبب التحام قوي من مدافع فريق النصر.

صنع مروان محسن ثلاث فرص متتالية لصلاح محسن لكن لم يتمكن صلاح أن يهز شباك النصر في أي كرة حتى الدقيقة ٣٠.

مرر مروان محسن كرة بينية في الدقيقة ١٩ من عمر المباراة ليسددها صلاح محسن قوية كن يتصدى لها الحارس.

وفي الكرة الثانية توغل مروان بين دفاعات النصر، ومرر كرة رائعة في الدقيقة ٢٠، وصلت لصلاح محسن الذي سددها في منتصف المرمى.

ثم حاول مروان أن يصنع كرة هدف مؤكد، مرر له وليد سليمان كرة رائعة لتصل من رأس مروان إلى صلاح محسن الذي يسدد الكرة ضعيفة لتصل لحارس النصر ويضيع على الأهلي فرصة هدف مؤكد.

وجاء تشكيل الاهلي كالآتي:

علي لطفي في حراسة المرمى وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعه ومروان محسن وليد سليمان وصلاح محسن وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد واحمد نبيل كوكا.

وجاء تشكيل فريق النصر علي النحو الآتي .

أحمد جمال في حراسة المرمى

وأحمد سعيد اوكا وحسن حسين مراد

وأسامة الليبي واحمد داهش وأحمد خليل كالوشا وأدهم حامد ومحمد عبدالناصر اوشا وأحمد حسين وبابا إبراهيم وأحمد الصعيدي.