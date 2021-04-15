رد فعل كوميدي من حمو بيكا ولوردينا بعد رؤية رامز جلال

وقع ضحية رامز جلال الليلة، فى برنامجه " رامز عقله طار" مطرب المهرجانات حمو بيكا ومعه الراقصة الاستعراضية لوردينا.

جاء رد فعل مطرب المهرجانات حمو بيكا بعد اكتشاف مقلب الفنان رامز جلال ببرنامج "رامز عقله طار" المذاع علي قناة "mbc مصر" غير متوقعة، قائلًا: "كل مرة تجيبني وتبهدلني.. البدلة باظت والريحة اللى شمتها في الكبسولة معفنة".

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.





