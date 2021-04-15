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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رد فعل كوميدي من حمو بيكا ولوردينا بعد رؤية رامز جلال

حمو بيكا ولورديانا
حمو بيكا ولورديانا

وقع ضحية رامز جلال الليلة، فى برنامجه " رامز عقله طار"  مطرب المهرجانات حمو بيكا ومعه الراقصة الاستعراضية لوردينا.

جاء رد فعل مطرب المهرجانات حمو بيكا بعد اكتشاف مقلب الفنان رامز جلال ببرنامج "رامز عقله طار" المذاع علي قناة "mbc مصر" غير متوقعة، قائلًا: "كل مرة تجيبني وتبهدلني.. البدلة باظت والريحة اللى شمتها في الكبسولة معفنة".

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.
 


 

مطرب المهرجانات حمو بيكا الفنان رامز جلال برنامج رامز عقله طار مقلب رامز جلال

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