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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بدون ادوية

تهدد الحياة.. اكتشف علاج هبوط الدورة الدموية

تهدد الحياة.. اكتشف
تهدد الحياة.. اكتشف علاج هبوط الدورة الدموية

من الأمور شديدة الأهمية التي يجب التوعية بها هي علاج هبوط الدورة الدموية وضعفها بشكل مستمر ما يتسبب في عدم القدرة على ممارسة أي النشاط وانخفاض الطاقة وقلة التركيز، بل والأخطر قد تسبب الوفاة في بعض الأحيان.

نعرض لكم طريقة علاج هبوط الدورة الدموية وفقا لما جاء في موقع medicalnewstoday.

التوقف عن تدخين منتجات التبغ
التقليل من تناول الدهون المشبعة
عدم الجلوس لفترات طويلة


بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد تجربة شئ واحد أو أكثر من القائمة التالية فيعلاج هبوط الدورة الدموية:

 الحفاظ على وزن صحي


يساعد الحفاظ على وزن صحي في تعزيز الدورة الدموية.. إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن ، فقد يؤثر ذلك سلبًا على الدورة الدموية.

أجريت دراسة في عام 2009 ووجدت أن فقدان الوزن يحسن الدورة الدموية للنساء اللائي يعانين من زيادة الوزن.

 الركض


تمارين القلب والأوعية الدموية المنتظمة ، مثل الركض ، تدعم صحة الدورة الدموية وتساعد فى علاج هبوط الدورة الدموية.

أشار بحث إلى أن ممارسة يحسن قدرة الجسم لتأخذ في واستخدام الأكسجين، كما أنه يحسن قدرة الأوعية الدموية على التمدد ، مما يساعدها على العمل بكفاءة أكبر ، مما يسمح للعضلات بتلقي الأكسجين بسهولة أكبر، وتعمل فوائد التمرين على تحسين الدورة الدموية

 ممارسة اليوجا


اليوجا هي تمرين منخفض التأثير يسهل تعديله للمبتدئين، إنها تنطوي على الانحناء والتمدد واللف ويمكن أن تساعد هذه الحركات في ضغط وفك ضغط أوردة الشخص، مما قد يساعد في علاج هبوط الدورة الدموية.

وجدت مراجعة عام 2014 للأدلة المنشورة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أن اليوجا مفيدة لنظام القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي للشخص.

وضع يوجا بسيط للمبتدئين لتجربته هو الكلب المتجه لأسفل، ويساعد ذلك في تحسين الدورة الدموية لأنه يضع الوركين والقلب فوق الرأس، مما يسمح للجاذبية بزيادة تدفق الدم نحو الرأس.

 

 تناول الأسماك الزيتية

تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك الزيتية على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، وفقا لدراسة أجريت 2013.

تشمل الأسماك الزيتية:

سمك السالمون
سمك الأسقمري البحري
السردين
تونة
بالنسبة للنباتيين ، يحتوي الكرنب على كمية صغيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

المكملات التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية هي خيار آخر للأشخاص الذين لا يأكلون السمك، تتوفر مجموعة من مكملات أوميجا 3 للشراء من الصيدليات.

 شرب الشاي


ومضادات الأكسدة في الشاي تعزيز صحة القلب ويمكن تحسين الدورة الدموية.

وجدت دراسة نشرت عام 2001 في مجلة Circulation أن الشاي الأسود يحسن صحة الأوعية الدموية، التي تساعد على تحسين الدورة الدموية.

دراسة أخرى وجدت أن استهلاك الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض معدل الإصابة بأمراض الشريان التاجي .

الحفاظ على توازن مستويات الحديد


الحديد معدن أساسي للدورة الدموية ومطلوب لصنع الهيموجلوبين، أحد المكونات الرئيسية لخلايا الدم الحمراء، وهو ضروري لحمل الأكسجين.

تناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل اللحوم الحمراء أو السبانخ، يساعد الجسم في الحفاظ على هذا المعدن الأساسي، ومع ذلك فإن الحفاظ على توازن صحي ضروري أيضًا.

قد يؤثر الكثير من الحديد سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية، ووجدت دراسة أجريت في 2013 صلة بين وجود الكثير من الحديد في الجسم وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وقياسات محيط الخصر الأعلى.

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