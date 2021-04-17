أوقاف أسوان: لم نرصد أي خروقات للإجراءات الاحترازية بالمساجد في رمضان

قال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأن كافة المساجد بمختلف المدن والمراكز شهدت التزام من جانب المصلين أثناء أدائهم للصلاة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم ، ولم ترد للمديرية أي شكاوى ولم تحدث أي خروقات للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور محمد عزت أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية مكونة من قيادات المديرية و برئاسته، ومسئوليتها متابعة الإدارات الفرعية والمفتشين الموجودين على أرض الواقع ، وأنه يتابع أولاً بأول وبشكل جيد خلال جميع أوقات الصلوات.

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وأضاف محمد عزت بأن رواد المساجد أثبتوا أن لديهم وعي تام، نظرًا لتطبيقهم لجميع الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا التي أقرتها لجنة الأزمات وزارة الأوقاف بناءًا على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ولذلك لم ترد أي شكاوى نظرًا للإلتزام بها .

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأن المديرية خصصت أرقام تليفونية، وتم وضعها على صفحة التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' الرسمية، لإستقبال أي شكاوي أو تعليقات من المواطنين.

هذا وكان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على مسئولي الجهات المعنية بضرورة الإلتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الوزراء الصادرة مطلع إبريل الحالي بشأن تجنب بعض الطقوس للحد من أي زيادات في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الكريم ذلك من من أجل تحقيق التعايش السلمي والآمن مع أزمة فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المعظم .

وأوضح المحافظ بأن قرارات مجلس الوزراء تضمنت بأن يكون إستقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف والتي شملت الالتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح عن ثلاثين دقيقة ، والاقتصار على استقبال النساء لأداء التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن ، مع أهمية الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال للصلاة ، وكذلك الإلتزام بعدم إستقبال المصلين بالمساجد أو بأى من ملحقاتها لأداء صلاة التهجد ، بالإضافة إلى الإلتزام بعدم السماح بالاعتكاف بالمساجد أو بأى من ملحقاتها