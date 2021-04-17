عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف أسوان: لم نرصد أي خروقات للإجراءات الاحترازية بالمساجد في رمضان

جانب من الإلتزام
جانب من الإلتزام بالاجراءات الإحترازية أثناء صلاة التراويح

قال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأن كافة المساجد بمختلف المدن والمراكز شهدت التزام من جانب المصلين أثناء أدائهم للصلاة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم ، ولم ترد للمديرية أي شكاوى ولم تحدث أي خروقات للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور محمد عزت أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية مكونة من قيادات المديرية و برئاسته، ومسئوليتها متابعة الإدارات الفرعية والمفتشين الموجودين على أرض الواقع ، وأنه يتابع أولاً بأول وبشكل جيد خلال جميع أوقات الصلوات.

وأقرأ أيضاً:

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان - العلاقي

وأضاف محمد عزت بأن رواد المساجد أثبتوا أن لديهم وعي تام، نظرًا لتطبيقهم لجميع الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا التي أقرتها لجنة الأزمات وزارة الأوقاف بناءًا على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ولذلك لم ترد أي شكاوى نظرًا للإلتزام بها .

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأن المديرية خصصت أرقام تليفونية، وتم وضعها على صفحة التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' الرسمية، لإستقبال أي شكاوي أو تعليقات من المواطنين.

هذا وكان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على مسئولي الجهات المعنية بضرورة الإلتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الوزراء الصادرة مطلع إبريل الحالي بشأن تجنب بعض الطقوس للحد من أي زيادات في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الكريم ذلك من من أجل تحقيق التعايش السلمي والآمن مع أزمة فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المعظم .

وأوضح المحافظ بأن قرارات مجلس الوزراء تضمنت بأن يكون إستقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف والتي شملت الالتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح عن ثلاثين دقيقة ، والاقتصار على استقبال النساء لأداء التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن ، مع أهمية الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال للصلاة ، وكذلك الإلتزام بعدم إستقبال المصلين بالمساجد أو بأى من ملحقاتها لأداء صلاة التهجد ، بالإضافة إلى الإلتزام بعدم السماح بالاعتكاف بالمساجد أو بأى من ملحقاتها 

images-5
images-5
أسوان الأوقاف وزارة وكيل محافظ اللواء

ترشيحاتنا

منها الفيل الأزرق .. أحمد عز يتحدث عن إعجابه ببعض الأعمال الفنية لزملائه

إعلامية كويتية: أمن مصر المائي أولوية كبرى في الخليج

تويتر تعلن انقطاع الخدمة عن بعض المستخدمين حول العالم

أول من تناديه الملائكة.. الأزهر: عبادة في رمضان تخصص لك بابا من أبواب الجنة

شاهد.. زفة عريس في حفل زفاف خاطئ على عروس أخرى| فيديو

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفعوه لسابع سما| عمرو أديب يوجه رسالة لـ بطليّ "ملوك الجدعنة".. فيديو

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

حلم حياتي.. رأي صادم لـ نسرين أمين حول زواج الويك إند.. فيديو

إيمان البحر درويش: لو غنيت تتر مسلسل البرنس هيكون وصمة عار في جبيني

السعودية.. إجراء عاجل من وزارة الحج بشأن العمرة

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ