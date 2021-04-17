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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لبنان..ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة في تعاملات اليوم

صدى البلد

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، في تعاملات اليوم السبت 17 أبريل 2021 للسوق السوداء للنقد الأجنبي.

وبلغ متوسط سعر الدولار في هذه السوق 12300 ليرة للشراء، و12400 ليرة للبيع، مقابل نحو 12000 ليرة للشراء، و12100 ليرة للبيع، أمس، وفق وسائل إعلام محلية.

وأضاف تراجع العملة اللبنانية، مع بداية شهر رمضان، المزيد من الأعباء على اللبنانيين.

ويفاقم انهيار مالي، فقدت فيه العملة ما يصل إلى 90% من قيمتها، الجوع والاضطراب في أخطر أزمة يشهدها لبنان منذ حربه الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

ويعاني لبنان من أزمة في النقد الأجنبي، وتفاقم الوضع خلال الفترة الأخيرة حتى بدأت بعض البنوك الأجنبية الكبرى في مقاطعة مصرف لبنان المركزي
واتخذت البنوك الأجنبية اللكبرى هذا القرار،نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية،وعدم وجود بوادر لحلها في الأفق القريب، بسبب صراعات السياسيين وسيطرة "حزب الله" على مفاصل الاقتصاد.

الليرة اللبنانية سعر الدولار البنوك مصرف لبنان اخبار الاقتصاد

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