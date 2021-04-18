أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )







في قسم ساحة رأي "صدى البلد" مقال بعنوان "25 سرا من أسرار الفضاء (1)" ، كتبت بعض المعلومات المهمة في عالمنا، التي يمكن أن تسعى لتغيير أفكارنا جذريا عن عالمنا . و في هذا المقال يتم إكمال هذه المعلومات بعد بحث شاق و طويل لضم هذه أل 25 في ثلاث مقالات . و هذا هو المقال الثالث و الأخير .

أنا أحمد فريد من عمليات الفضاء بوكالة الفضاء الألمانية

يقول العلم الحديث أن الشمس هي الماضي ، والأرض هي الحاضر ، والقمر هو المستقبل. "من كتلة متوهجة ، نشأنا ، وإلى كتلة متجمدة ، سوف نتحول. بلا رحمة هو قانون الطبيعة ، وبسرعة وبشكل لا يقاوم ننجذب إلى هلاكنا "نيكولا تيسلا.

من أول جزء في مقالات أسرار الفضاء ، كنت كتبت الجمله اللي كان قالها العالم نيكولا تيسلا. و هنا أحب أوضح بالعاميه المصريه معنى للكلام ده إيه . الشمس هي الماضي ، والأرض هي الحاضر ، والقمر هو المستقبل. ده مفهوم طبعا . أن النجوم هي شبيهة بشمسنا ، و زي ماوضحت أن النجوم دي ماضي .

أما بالنسبه للجزء الثاني من ما قاله "تسلا" و هو من كتلة متوهجة ، نشأنا ، وإلى كتلة متجمدة ، سوف نتحول. بلا رحمة هو قانون الطبيعة ، وبسرعة وبشكل لا يقاوم ننجذب إلى هلاكنا . ده معناه إن تكوين الكواكب و الأقمار كانت في البدايه كتلة واحدة في الفضاء الواسع و حصل الانفجار الكبير حسب النظريات العلميه . و بما إن شمسنا بتخلص و هي مصدر من المصادر المهمه للحياه على الأرض ، فابخلاصها هاتتجمد الكره الأرضية . ده معناه نهاية البشريه ، ده لا البشريه عاشت لغاية اللحظه دي ، و مع تجمد الأرض ، يؤدي إلى هلاك الكره الأرضية بما عليها . و ده قانون الطبيعه



أخر سبعة من مقالات أسرار الفضاء :



7 اهتزازات كهرومغناطيسية

المساحة عبارة عن فراغ مثالي عمليًا ، مما يعني أنه يمكنك الاعتماد على حقيقة أن أذنيك لن تتمكن من التقاط أي أصوات خارج المكوك. أثناء الخروج من الصمت التام ، قد يكون مغناطيسًا بمفرده. لا تصدق أنه لمجرد أنك لا تسمع أي شيء فلن يكون هناك أي صوت. نظرًا لنقص الغاز الذي يمكن أن ينتقل ، لا توجد موجات صوتية في الفضاء ، لكن الأصوات لا تزال تنتقل في الفضاء عبر الاهتزازات الكهرومغناطيسية. سجلت وكالة ناسا بعض هذه الاهتزازات من رفاق في نظامنا الشمسي وقامت بتشغيلها مرة أخرى. بعض حقائق الخيال العلمي المرعبة حقًا

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6 كل شيء يمكن أن يقتلك

في الفضاء ، لا مكان للعصر. حتى أصغر خطأ يمكن أن يقتلك وسيقتلك. من بين 430 شخصًا ، أرسلنا إلى الفضاء ، 18 منهم لم يصلوا إلى ديارهم. جعلت التطورات والتكنولوجيا الرحلات الفضائية اليوم أكثر أمانًا مما كانت عليه من قبل. في سبعينيات القرن الماضي ، مات ما يقرب من 30 في المائة من الأشخاص الذين ذهبوا إلى الفضاء. ومع ذلك ، فإن أبعد ما نقطعه هو قمرنا. كانت الرحلة إلى المريخ ستزيد من المخاطر 10 مرات ولا يزال الذهاب أبعد من ذلك بعيدًا عن قدراتنا

5- تمدد الوقت

تخيل رائد فضاء يسافر إلى الفضاء بسرعة قريبة من سرعة الضوء ، تخيل الآن شخصًا يقف على الأرض. وفقًا لنظرية أينشتاين للنسبية الخاصة ، سيختبر رائد الفضاء وقتًا أبطأ بكثير من الشخص الساكن ، ولكن إما سوف يدرك أي وقت حوله - عندما يعود رائد الفضاء إلى المنزل ، حتى لو مرت سنوات عديدة على الأرض منذ مغادرته. لقد تقدمت في العمر جزءًا بسيطًا من ذلك الوقت. يُعرف هذا باسم تمدد الوقت. وعلى الرغم من أننا لم نطور بعد تقنية تسمح لنا بتحريك البشر بسرعة كافية لملاحظة آثارها ، فقد رأينا أمثلة على دراسة الجسيمات عالية السرعة في المختبر

4 نجوم فائقة السرعة

يُعتقد أنها نتائج لقاء قريب مع النجوم فائقة السرعة للثقب الأسود التي تم حقنها من أنظمتها وأرسلت صاروخًا عبر سرعات فضائية بين المجرات تصل إلى مليوني ميل في الساعة على الرغم من أن معظم النجوم فائقة السرعة التي حددناها حتى الآن متشابهة حجم وكتلة الشمس يمكن أن تكون نظريًا بأي حجم وتصل إلى سرعة لا تصدق

3 مشاعل شمسية

على الرغم من حروق الشمس العرضية ، فقد وفرت لنا شمسنا الدفء والضوء لمليارات السنين ، ومع ذلك ، لا تدع نجمنا المحلي يخدعك ، فإن شمسنا هي عبارة عن مستنقع واسع من البلازما المتوهجة التي يمكنها إطلاق دفعات هائلة من الإشعاع الشمسي بشكل عشوائي ، على الرغم من من غير المحتمل أن تعرض أي حياة على الأرض للخطر بشكل مباشر ، حيث يمكن لهذه التوهجات الشمسية أن تخلق نبضات كهرومغناطيسية تمحو شبكات الطاقة التي تتداخل مع الاتصالات اللاسلكية وتجعل التكنولوجيا غير صالحة

2 إزالة الضغط

من الواضح أنه لا يوجد هواء في الفضاء ، ولكن هذا يعني خطرًا أكبر من مجرد الاضطرار إلى حبس أنفاسك لفترة طويلة ، يتكيف الولد البشري مع الضغط الجوي على الأرض ، وهذا هو السبب في أنك عندما تصعد في طائرة أو تسافر عبر الطرق الجبلية ، قد تواجه فرقعة في أذنيك في فراغ الفضاء ، فلا يوجد ضغط هواء خلال لحظات من الخروج من سفينة الفضاء الخاصة بك ، كل الماء في جسمك سيغلي ويتبخر ويتوسع بسرعة حتى تنفجر مثل بالون مملوء

1 الأزمة الكبيرة / التمزق الكبير

يجب أن ينتهي كل شيء ، لكن سيكون هناك نهاية لكل شيء يتفق العلماء على أنه سيكون هناك على الأرجح نهاية محددة للكون ، لكن كيف سيحدث لا يزال غير مؤكد تنص إحدى النظريات السائدة على أنه سيكون هناك أزمة كبيرة يكون فيها ستصل قوى الجاذبية في الكون إلى حدودها وتتسبب في توقف الكون بأكمله عن التمدد والعودة مرة أخرى إلى نقطة واحدة صغيرة للغاية قبل أن تختفي إلى العدم. أن الجاذبية تفقد كل معانيها وأن الكون يتفكك حرفياً حتى الجسيمات في الذرات تطفو في النهاية بعيدًا عن كل منها ، وبكل صراحة ، لا يمكنني تحديد أيهما أكثر رعباً

كل سنة و أنتم طيبين و رمضان كريم.