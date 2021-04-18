الهلال يفوز على شباب الأهلي.. والأهلي يتعادل مع الدحيل في دوري أبطال آسيا

حقق نادي الهلال أولى انتصاراته في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، بفوزه على شباب الأهلي الإماراتي بهدفين دون مقابل، في الجولة الثانية عن المجموعة الأولى.

وكان الفرنسي بافتيمبي جوميز افتتح التسجيل للهلال في الدقيقة 14، قبل أن يؤكد البيروفي كاريلو انتصار الفريق السعودي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد شباب الأهلي عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.

وفي نفس المجموعة فاز الاستقلال بطل طاجيكستان على نادي أجمك الأوزبكي بنتيجة 3-2.

وفي المجموعة الثالثة، تعادل أهلي جدة السعودي مع الدحيل القطري بهدف لمثلهما.

الكيني أولنجا افتتح التسجيل لـ الدحيل في الدقيقة 53، لكن عمر السومة استطاع معادلة النتيجة للأهلي في الدقيقة 93، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أهلي جدة للنقطة 4 في المركز الأول، وتحصل الدحيل على أول نقطة له وضعته في المركز الثالث.