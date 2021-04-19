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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير التضامن.. محمود: مبادرة "أنت أقوي من المخدرات" باب أمل بعد اليأس وطاقة نور بعد العتمة

متعافى من الادمان
متعافى من الادمان

يحكى محمود، أحد المتعافين من الإدمان وبطل حلقة النهارده من سفير التضامن، رحلته  مع المخدرات.

قال محمود: بدأت من عمر  ١٥ سنة، وبدأت بتجربة طايشة مع صحابي كنت مفكر إني بس بجرب وهقدر أوقف وقت مانا عايز، ولكن دى جملة سهلة جدا على اللسان بس..الدوامة خدتني والطريق بدأ يترسم ،وكل خطوة فيه بمخدر جديد"  مرة حشيش ومرة هيروين ، وكل ده وأنا لسه مفكر نفسي هعرف أبطل في أي وقت لحد ما أدمنت كل أنواع المخدرات.

وتابع محمود قائلا :" غرقت، واتحبست في سجن الإدمان والضعف والوحدة والعوز، و بعد ما كل اللي حواليا سابوني لأني بقيت عالة، مش بس كده،  بقيت خطر يهدد كل اللي يقرب مني".

وأضاف المتعافى حاولت كتير أنقذ نفسي من الدوامة دي.. وفشلت.. يئست من الحياة وفقدت الأمل في التعافي وفكرت في الانتحار ، مضيفا: كنت لا عارف أعيش ولا حتى عارف أموت.. وفي وسط كل العتمة جالي النور.. لقيت الإيد اللي بتنقذني من دوامة الإدمان وقت ما كل إيد كانت بترفضني وكل باب يتقفل في وشي..

وتابع محمود: "أنت أقوى من المخدرات".. مكانتش مجرد كلمة في إعلان ولا صوت لنجم كبير زي محمد صلاح.. دي كانت إيد بتهزني بقوة وتفوقني .. باب أمل بعد اليأس وطاقة نور بعد العتمة، مضيفا: سألت صاحبي -متعافي- عن طريق الخط الساخن التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ١٦٠٢٣ ،  وروحت المستشفى وهناك مع أخصائي الخط الساخن لقيت السند والمشورة والإنقاذ، شخّصوا حالتي ورسمولي طريق الرجوع " الرجوع للحياة " وكل خطوة بأمل م جديد " جلسات و رحلات واجتماعات . 

وحول تحمله المسؤولية حتى تعافى من المخدرات قال محمود: من  الديتوكس للتعافي خطوات كتير سهلوها عليا وكل ده ببلاش وبمنتهى الحب، من العلاج مكنش ليا لوحدي ده كان لكل اللي حواليا من خلال جلسات "الإرشاد الأسري" كمان  قعدوا مع أهلي وفهموهم حالتي وإيه هي مراحل التعافي وعرفوهم يتعاملوا معايا إزاي، ربطوني تاني بأهلي رجعولنا كلنا الحياة، ومن خلال جلسات وندوات مشروع"مودة" رجعت علاقتي بزوجتي تاني وقدرت أحافظ على عيلتي.

وعن خروجه من دوامة المخدرات قال: تعافيت وقدرت أخرج من دوامة الإدمان ، وحسيت إني بتولد من جديد، وابتديت "بداية جديدة" وده قرض من بنك ناصر للمتعافين من الإدمان، وساعدوني أعمل مشروعي من خلال قرض المتعافين وعملت محل كوافير رجالي ، وقفت على رجلي ومشروعي نجح ويوم بعد يوم حسيت بمعنى الحياة ، مضيفا إلى أنه لحد النهارده مسابونيش ولسه معايا في "الرعاية النهارية" ودي بتكون اجتماعات أسبوعية بنتقابل فيها ونسمع بعض ونشارك أفكارنا.
وأشار محمود قائلا : انا  النهارده مكمل ٣ سنين و٧ شهور و٢١ يوما تعافي من الإدمان، و بقيت محمود جديد و محمود الأب اللي بقا قادر يبص لأولاده ويكون ليهم قدوة، ومحمود اللي عايز يقول لكل شاب إن المخدرات دوامة بتسرق الحياة باسم التجربة.. وعايز أقول لكل شاب بيتعاطى انقذ نفسك من طريق الموت أنت أقوى من المخدرات.

 

المتعافين من الإدمان سفير التضامن الإدمان

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