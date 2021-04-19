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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الري عن سد النهضة: إجراءات إثيوبيا كانت أحادية طوال 10 سنوات

سد النهضة
سد النهضة

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، إن أديس أبابا تسعى إلى تخفيض المياه أمام السد بهدف تعليته، تمهيدًا لبدء عملية الملء الثاني؛ في إجراءات أحادية من دون اتفاق مع مصر والسودان استمرت طوال 10 سنوات.

 

وأضاف “غانم”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"، “الوزارة تتابع الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إثيوبيا دون الرجوع لدولتي المصب”، لافتا إلي أن القاهرة ليست ضد التنمية في إثيوبيا، بل نريد اتفاقا قانونيا ملزما يتم من خلاله وضع سياسات لعدم الإضرار لدولتي المصب.

 

وتابع متحدث الري "جميع الإجراءات التي قامت بها أديس أبابا خلال المفاوضات التي استمرت لمدة 10 سنوات كانت أحادية".

 

وأشار إلى أن مصر لا تعرف حجم ما تقوم به إثيوبيا من تصريف المياه من أمام السد، ولهذا لن تستطيع القاهرة وضع السياسات المائية، لأن المياه ستأتي بشكل متذبذب طبقًا لأهواء إثيوبيا.
 

أديس أبابا المفاوضات مصر والسودان وزارة الرى دولتي المصب

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