مي كساب تعلق على مشهد الفيضان في مسلسل "موسى"

أبدت الفنانة مي كساب إعجابها بمشاهد تصوير مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان.

وعلقت مي كساب عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" على الحلقة السابعة من مسلسل "موسي"، "ايه مشهد الفيضان البديع ده حلو جدا جدا أحسنتم يا شطار قووووووي #موسي مسلسل حلو جدا مكتمل العناصر ربنا يكمله بالنجاح".

كما أبدى متابعو مسلسل "موسى"، إعجابهم في تعليقات وكان منها “مسلسل عالمي والله"، كتب آخر “فعلا مكتمل العناصر”، وعلق آخر “تمثيل روعة وهادئ ومافي صراخ الموسيقى التصورية مميزة والصورة خلابة ومخرج جمعهم بلوحة فنية شابوو نمبر ون”، وكتب حساب آخر "حلووووو اوووي بجد المسلسل كله تحفة وتارا عماد فظيعة”.

وكان محمد سلامة ظهر مخرج مسلسل "موسى"، في حلقة اليوم الإثنين، من العمل الذي يخوض به النجم محمد رمضان سباقه الرمضاني.

وجسد سلامة دور رجل صعيدي على المركب مع محمد رمضان بعد أن غرقت بهم البلد؛ ليصبح بجانبه على المركب ويقدم له الطعام والشراب.

وبدأت أحداث الحلقة السابعة لمسلسل موسى (محمد رمضان)، بلقاء جمعه مع حبيبته نجاة (تارا عماد)، فتطمأن بعد الشائعات التي انتشرت عن قتل الانجليز له، في الوقت الذي يضرب الفيضان قرية موسى، وتفكر المياه البيوت.



يحاول موسى البحث عن حبيبته نجاة وسط الفيضان، لكنه بعد نجاته لها يكتشف إصابتها بجرح كبير وتموت بسبب ذلك الجرح، فيعم الحزن على موسى.

وتذهب شفيقة شقيقة موسى (هبة مجدي) لتعيش مع سيدة أرمينية بأحد فنادق القاهرة، بعدما قررت الفرار من القرية بعدما فضحها زوجها مسعد (حمدي الوزير)، واتهامه بالزنا لها، ظلما وبهتانا.