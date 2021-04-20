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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فعال بنسبة 97.6% .. عالم روسي يزف بشري سارة للجمهور بخصوص لقاح سبوتنيك V

لقاح سبوتنيك V
لقاح سبوتنيك V

قال العالم الروسي دنيس لوجونوف، وهو من كبار مطوري لقاح (سبوتنيك في) المضاد لفيروس كورونا ، إن اللقاح أثبت أنه فعال بنسبة 97.6 % ضد مرض كوفيد-19 في تقييم على أرض الواقع ارتكز على بيانات من 3.8 مليون شخص.

 

وقال لوجونوف ، إن معدل الفاعلية الجديد هذا أعلى من معدل 91.6 % الذي اتضح في نتائج تجربة واسعة النطاق للقاح ونشرتها مجلة لانسيت الطبية أوائل هذا العام.

 

وأوضح لوجونوف في محاضرة أمام أكاديمية العلوم الروسية أنه باستخدام قاعدة بيانات الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح ، قام العلماء في معهد جماليا بموسكو الذي طوره بحساب معدل الفاعلية الواقعية له بنسبة 97.6 %.

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