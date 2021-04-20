الجيش التشادي يعلن إغلاق الحدود البرية بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي.. فيديو

مقتل الرئيس إدريس ديبي

عرضت قناة “سكاي نيوز” عربية مقطع فيديو يوضح أن الجيش التشادي اعلن إغلاق الحدود البرية بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي.



وأوضحت القناة أن هذا الخبر بناء على خبر عاجل بث على التلفزيون التشادي.

وقد ودعا الجيش التشادي لعقد حوار موسع يشمل المعارضة في الداخل والخارج بعد مقتل الرئيس.

وقال الجيش التشادي أنه سيتم تشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة محمد إدريس ديبي نجل الرئيس الراحل.

وأكد علي أنه سيشرف على تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة في تشاد بعد مقتل الرئيس.

وكان التليفزيون الرسمي في تشاد أعلن أن الرئيس التشادي إدريس ديبي قتل جراء إصابة تعرض لها خلال اشتباكات مع المتمردين.

وجاء مقتل ديبي الذي حكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما غداة إعادة انتخابه لولاية سادسة بحصوله على 79,32 % من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل على ما أعلنت اللجنة الانتخابية الاثنين.

