عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيخ الحارة والجريئة

إلهام شاهين : مشاهد الإغراء من أعظم أدواري وأقدم أعمالا جريئة لو مقتنعة

صدى البلد

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها فضلت الشهرة والعمل عن الحب في بدايته حياتها، مما تسبب في انفصالها عن أول حب في  حياتها، مشيرة إلى أنها تفضل العمل على أي شيء شخصي، معقبة: "مفيش راجل هيديني اللي ادهولي شغلي.. شغلي إداني المكانة وحب الجمهور والرجالة بيغيروا من نجاحي".

وأضافت إلهام شاهين، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك عقدة لدى الرجال من نجاحها وتسبب للبعض مشاكل، قائلة: "في عقده عند الرجالة من نجاحي.. وسبب مشاكلها".

وأشارت الهام شاهين، إلى أنها لا يفرق معها السن في أي عمل تقدمه، متابعة: "أقدر أقدم مشاهد جريئة لو مقتنعة بالدور.. أفلام الإغراء لي من أعظم مشاهدي الفنية"، مؤكدة أنه وهي في سن صغير كانت أجمل وشكلها أرقى ومغري، وأنها ليست ضد مشاهد الإغراء وشاركت في أعمال إغراء.


 

ترشيحاتنا

لقطة تكشف فبركة برنامج رامز عقلة طار .. فيديو

بفستان لامع .. منة عرفة تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

إلهام شاهين : مشاهد الإغراء من أعظم أدواري وأقدم أعمالا جريئة لو مقتنعة

أول تعليق من نيللي كريم بعد إفاقتها من الغيبوبة "خاص"

بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين

فيديوجراف.. تفاصيل مشروع قانون التعليم الجديد الخاص بالثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

رئيس حكومة ليبيا: عودة الطيران بين القاهرة وطرابلس غدًا

القيعي يروي تفاصيل توقيع شيكابالا لـ الأهلي وسر فشل انضمامه

وزير الخارجية يسلم رسالة السيسي إلى رئيس الكونغو الديمقراطية

وفاة مصلي أثناء سجوده في صلاة التراويح بالتجمع الأول.. فيديو

الزمالك يكشف حقيقة رحيل محمود علاء

بعد حذفه.. آبل تعيد تطبيقا مثيرا للجدل على متجرها مرة أخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عرفه علام يكتب: بوابة هروب

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ