إلهام شاهين : مشاهد الإغراء من أعظم أدواري وأقدم أعمالا جريئة لو مقتنعة

شيخ الحارة والجريئة

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها فضلت الشهرة والعمل عن الحب في بدايته حياتها، مما تسبب في انفصالها عن أول حب في حياتها، مشيرة إلى أنها تفضل العمل على أي شيء شخصي، معقبة: "مفيش راجل هيديني اللي ادهولي شغلي.. شغلي إداني المكانة وحب الجمهور والرجالة بيغيروا من نجاحي".

وأضافت إلهام شاهين، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك عقدة لدى الرجال من نجاحها وتسبب للبعض مشاكل، قائلة: "في عقده عند الرجالة من نجاحي.. وسبب مشاكلها".

وأشارت الهام شاهين، إلى أنها لا يفرق معها السن في أي عمل تقدمه، متابعة: "أقدر أقدم مشاهد جريئة لو مقتنعة بالدور.. أفلام الإغراء لي من أعظم مشاهدي الفنية"، مؤكدة أنه وهي في سن صغير كانت أجمل وشكلها أرقى ومغري، وأنها ليست ضد مشاهد الإغراء وشاركت في أعمال إغراء.



