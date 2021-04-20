كارتيرون يعقد جلسة سريعة مع معاونيه قبل مران الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة سريعة مع جهازة المعاون قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.



وتحدث كارتيرون مع أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، في بعض الأمور الفنية التي سيقوم الفريق بتنفيذها خلال التدريبات اليوم، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الإنتاج الحربي.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج في التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ على ملعب السلام في الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة استشفاء وفك عضلات وإطالات قبل انطلاق التدريبات التي تقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

يأتي ذلك ضمن برنامج بدني موضوع للاعبين من قبل الجهاز الفني للفريق، ينفذ على هامش التدريبات، استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل.

