عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يعقد جلسة سريعة مع معاونيه قبل مران الزمالك

صدى البلد

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة سريعة مع جهازة المعاون قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. 


وتحدث كارتيرون مع أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، في بعض الأمور الفنية التي سيقوم الفريق بتنفيذها خلال التدريبات اليوم، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الإنتاج الحربي.
ويواجه الزمالك فريق الإنتاج في التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ على ملعب السلام في الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة استشفاء وفك عضلات وإطالات قبل انطلاق التدريبات التي تقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

يأتي ذلك ضمن برنامج بدني موضوع للاعبين من قبل الجهاز الفني للفريق، ينفذ على هامش التدريبات، استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل.
 

أخبار نادي الزمالك الانتاج الحربى باتريس كارتيرون الدوري المصري

ترشيحاتنا

النائب العام يأمر بحبس ثلاثة وعشرين متهمًا في حادث قطار طوخ

تحركات مصرية موسعة بشأن سد النهضة| منى عمر تكشف هدف جولات سامح شكري الخارجية

أمريكا: تشكيل لجنة ثالثة في محادثات فيينا ..ونحرز تقدماً مع إيران

انفراد.. يوفنتوس يكشف لـ صدى البلد حقيقة استقالة رئيس النادي بسبب السوبر الأوروبي

بملايين الجنيهات.. شاهد ضابط يعثر على لؤلؤة نادرة أثناء تناول الحلزون| صور

الزراعة تحدد موعد انتهاء المرحلة الأولى من الري الحديث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

اللواء خالد المحجوب : زيارة رئيس وزراء مصر مهمة وتدعم الاستقرار الليبي

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

الصحة تعلن الإجراءات الاحترازية لصلاة التراويح

الزمالك يكشف حقيقة رحيل محمود علاء

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

أم عبده.. مستريحة المنوفية جمعت 500 مليون جنيه وهربت والأمن يضبطها بقنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

إبراهيم عمران يكتب: العاشر من رمضان يوم الكرامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ