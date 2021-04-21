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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يستقر على بيع لاعبيه نهاية الموسم الجاري .. تفاصيل

الزمالك
الزمالك

أكد الإعلامي أحمد جمال، أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، استقرت على بيع بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في نهاية الموسم الجاري.

وقال أحمد جمال، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه عبر فضائية "الحدث اليوم": "اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، استقرت على عرض بعض اللاعبين الكبار في نهاية الموسم الجاري".

وأضاف: "أحمد سيد زيزو، قد يكون خارج نادي الزمالك، في نهاية الموسم الجاري، بسبب المشاكل التي أثارها اللاعب في الفترة الأخيرة، وهذه معلومة من مصادري الخاصة".

وتابع: "الحارس محمد أبوجبل، قد يكون خارج نادي الزمالك في نهاية الموسم"، مضيفا: "أي لاعب هيقلب وشه أو يفعل تصرفات غير مسؤولة سيكون خارج النادي الأبيض".

وواصل: "تم الاستقرار أيضا على رحيل المغربي حميد أحداد، والتونسي حمزة المثلوثي، وسوف يعود للفريق الإيفواري رزاق سيسيه والمغربي محمد اوناجم والحارس محمد صبحي ومصطفى فتحي".

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