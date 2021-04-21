مجموعة الموت.. تعرف على ترتيب مواجهات مصر في أولمبياد طوكيو

أجريت مراسم سحب قرعة أولمبياد طوكيو، صباح اليوم، الأربعاء، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات، الأرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا.

وجاءت مواجهات مصر في أولمبياد طوكيو بحسب الترتيب التالي:

مصر × إسبانيا (22 يوليو)

مصر × الأرجنتين (25 يوليو)

أستراليا × مصر (28 يوليو)

وجاءت قرعة أولمبياد طوكيو كالتالي:

المجموعة الأولى: اليابان - المكسيك - جنوب إفريقيا - فرنسا

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - هندوراس - نيوزيلندا - رومانيا

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - إسبانيا - مصر - أستراليا

المجموعة الرابعة: البرازيل - ألمانيا - كوت ديفوار - السعودية

ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية، والذي يقام بنظام المواجهات الإقصائية، ثم دور الـ4 واللقاء النهائي.

وكانت دورة ألعاب طوكيو تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن المقرر أن تقام هذا العام بدون حضور جماهير من خارج اليابان، خلال الفترة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس.

