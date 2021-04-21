مدير تحرير الأهرام :سياسات التفكيك كانت تستهدف ليبيا

لثرواتها ومساحتها الشاسعة

قال أشرف أبو الهول ، مدير تحرير الأهرام ، إن ليبيا دولة شاسعة المساحة وعدد سكانها قليل وبها قبائل وعشائر ، وبالتالى كان سهل اللعب على مكوناتها وفصل أجزائها .

وأضاف " أبو الهول " ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أن البلد كان بالفعل منهار ويزيد على ذلك ما فعلته المليشيات .

وأشارت مدير تحرير الأهرام ، إلى أن كل قرية ومدينة قامت بعمل جيوش خاصة بها ، إلى جانب المرتزقة والتدخل الأجنبي وتمويلهم الأجنبى .

وتابع مدير تحرير الأهرام ، أن ليبيا اصبحت مطمعا بسبب مساحتها الشاسعة باحتياطات بترول هائلة وموقعها الاستراتيجي الاكثر من رائع ، بالإضافة أنها تحتوي على ثروات ومعادن كثيرة جدا .

وأكد مدير تحرير الأهرام ، أنه بعد تفكك الدولة ٢٠١١ وعمل ثورة ضد القذافى ، البعض اقتنع ان هذه الدولة لن تقوم مرة أخرى ، لان سياسات التفكيك كانت تستهدف المنطقة .