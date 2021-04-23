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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عودة الطيران الروسي.. أحمد يوسف يكشف خطة التعامل مع السوق الروسي

المهندس أحمد يوسف
المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة

قال المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة ، أننا نرحب بعودة السياحة الروسية و هو قرار جيد جاء في ظل ما اتخذته مصر من إجراءات احترازية على المستوي الطبي ومقاومة انتشار فيروس كورونا والإجراءات الأمنية الصارمة للحفاظ على المصريين و السائحين ،موجها الشكر لكافة القائمين على هذه الملفات من أجهزة الدولة .

أكد يوسف في تصريح لـ"صدى البلد" ، أننا في انتظار معرفة التفاصيل التنفيذية للاتفاق ، من تاريخ العودة للطيران و بناء عليه نحن في تنسيق مستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ، كممثلين عن القطاع الخاص لتنفيذ خطة عودة السياحة الروسية في الفترة القادمة ورفع المعدلات القادمة منها .

أوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة ، أننا ننسق في مسألة وجود زيارات لروسيا بالإضافة الى الحملات التعريفية للفئات الثلاثة وهم الشركات السياحية الروسية للوقوف على اخر التطورات من إجراءات احترازية ووقائية التي تنفذها مصر ، والفئة الثانية جولات تعريفية للصحفيين والكتاب السياحيين والإعلاميين ، و الفئة الثالثة المؤثرين و المدونين على السوشيال ميديا عبر ترتيب رحلات تعريفية لهم.

أستكمل حديثة قائلا :  سيتم ترتيب ورش عمل للفنادق و الشركات السياحية المختلفة ، لوضع خطة لتسارع معدلات النمو السياحي من السوق الروسي ، كما نناقش شراء مساحات إعلانية داخل السوق الروسي ، مؤكدا لدينا خطة قوية عملنا عليها منذ فترة طويلة ، ننتظر فقط إقرارها بشكل نهائي بالتعاون مع القطاع الخاص للبدء في تنفيذها .

أشار الي اننا مستعدين لاستقبال السياحة من كافة الأسواق ، موضحا عقب الإغلاق العالمي بسبب كورونا ، وضعنا خطة في ابريل 2020، لكل سوق سياحي من الأسواق الرئيسية المستهدفة ، يتم تنفيذها وفقا لتطورات الأوضاع ، حسب سماح رحلات الطيران وعودة الرحلات يتم تنفيذها فورا .

ولفت الى اننا في انتظار المعلومات الكافية ، التي سيطلبها السوق الروسي ، سواء من تحليل pcr  أو موعد تسيير الرحلات أو التطعيمات أو الإجراءات الاحترازية، لنبني عليها قراراتنا ، متوقعا ان الأسبوع القادم ، سيتكشف لنا الأمور لنبني عليها خططنا .

 

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الاطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.

السياحة الروسية تنشيط السياحة روسيا الغرف السياحية اخبار الطيران

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