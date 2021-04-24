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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"مواد البناء": زيادة صادراتنا 6% في الربع الأول من العام مؤشر إيجابي

صادرات
صادرات

أكد الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم فوجئ العالم والمستثمرون ورجال الصناعة والأعمال بإمكانيات مصر وقوتها في الصناعة والتجارة والتشييد والتعمير، ودورها الإقليمي والدولي المؤثر في اقتصاديات العالم، وقدرتها وإمكانياتها الضخمة في إقامة المشروعات القومية ومشروعات إعادة الإعمار في الدول التي تمثل امتداد لعمقها الاستراتيجي سواءً العربي والأفريقي.

 

وقال "الدسوقي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تحقيق مصر 6% زيادةً في معدل الصادرات في الربع الأول من 2021، مؤشر إيجابي في طريق تحقيق رؤية القيادة السياسية بالوصول إلى 100 مليار دولار.

 

وأضاف نائب رئيس غرفة مواد البناء أن الزيادة في التصدير تعكس قوة الاقتصاد المصري، رغم أنها ما زالت لا تتناسب مع حجم وتنوع الاقتصاد الوطني.

القيادة السياسية المشروعات القومية الرئيس عبد الفتاح السيسي صادرات المستثمرين مشروعات إعادة الإعمار

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