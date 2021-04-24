20 دقيقة.. ليفربول يتقدم على نيوكاسل بهدف تاريخي لـ محمد صلاح

تقدم فريق ليفربول على نظيره نيوكاسل، بهدف دون رد، في أول 20 دقيقة، من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف من كرة تلقاها محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، وسددها على يسار حارس نيوكاسل في الدقيقة الرابعة، من عمر المباراة.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل 20 هدفا أو أكثر، في 3 مواسم، بمسابقة الدوري الإنجليزي.

وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: روبرتسون - كاباك - فابينيو- أرنولد

الوسط: فينالدوم - تياجو الكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح - جوتا فيرمينو - ماني- فيرمينو.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط في فخ التعادل 1-1، أمام ليدز، في الجولة الماضية.

ويطمح ليفربول في إنهاء الموسم الحالي، في المربع الذهبي، للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

على الجانب الآخر يطمح نيوكاسل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول، للابتعاد عن منطقة الخطر تماما، والبقاء نسبة كبيرة في مسابقة الدوري الإنجليزي، الموسم المقبل.

كانت مباراة الدور الأول بين ليفربول ونيوكاسل، انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل في المركز الـ 15 بـ 35 نقطة.