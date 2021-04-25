في اليوم العالمي لـ الملاريا.. تعرف على أبرز الأسباب والأعراض

يوافق 25 إبريل من كل عام، اليوم العالمي لـ الملاريا، ذلك المرض الذي يهدد الحياة، وينتقل عادةً من خلال لدغة بعوضة Anopheles، وعندما تلدغك يتم إطلاق الطفيل في مجرى الدم، وبمجرد أن تصبح الطفيليات داخل جسمك، فإنها تنتقل إلى الكبد حيث تنضج بعد عدة أيام، تدخل الطفيليات الناضجة إلى مجرى الدم وتبدأ في إصابة خلايا الدم الحمراء.

في غضون 48 إلى 72 ساعة، تتكاثر الطفيليات داخل خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى انفجار الخلايا المصابة، وتستمر الطفيليات في إصابة خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الملاريا ، في دورات تستمر من يومين إلى ثلاثة أيام وفقا لموقع healthline .

أسباب الإصابة بـ الملاريا

يمكن أن تحدث الملاريا إذا لدغتك بعوضة مصابة بطفيل المتصورة، وهناك أربعة أنواع من طفيليات الملاريا التي يمكن أن تصيب البشر هي: النشيطة والبيضية والملاريا والمنجلية.

تتسبب المتصورة المنجلية في شكل أكثر خطورة من المرض وأولئك الذين يصابون بهذا النوع من الملاريا يكونون أكثر عرضة للوفاة، ويمكن للأم المصابة أيضًا أن تنقل المرض إلى طفلها عند الولادة، وهذا ما يعرف بالملاريا الخلقية.

تنتقل الملاريا عن طريق الدم، لذلك يمكن أيضًا أن تنتقل من خلال:

زرع الأعضاء

نقل الدم

استخدام الإبر أو الحقن المشتركة

أعراض الإصابة بـ الملاريا

تظهر أعراض الملاريا عادةً في غضون 10 أيام إلى 4 أسابيع بعد الإصابة، في بعض الحالات قد لا تظهر الأعراض لعدة أشهر، ويمكن لبعض طفيليات الملاريا أن تدخل الجسم ولكنها تظل نائمة لفترات طويلة من الزمن.

تشمل الأعراض الشائعة للملاريا..

قشعريرة يمكن أن تتراوح من المعتدلة إلى الشديدة

ارتفاع في درجة الحرارة

التعرق الغزير

صداع

غثيان

تقيؤ

وجع البطن

إسهال

فقر دم

ألم عضلي

تشنجات

غيبوبة

براز دموي