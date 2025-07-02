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قواعد للقبول بالجامعات.. التعليم العالي تزف بشرى لـ1500 طالب بالثانوية العامة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قواعد للقبول بالجامعات.. التعليم العالي تزف بشرى لـ1500 طالب بالثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
نهلة الشربيني

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرار رقم 1177 لسنة 2025 بشأن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بنظاميها "الحديث" و"القديم"، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والثانوية العامة الأزهرية والشهادات الفنية بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام 2025، مرفق القرار الوزاري.

قواعد قبول الطلاب في الجامعات المصرية 

ويحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها (الأدبي والعلمي) عام ٢٠٢٥ (نظام حديث - نظام قديم) والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ عن طريق مكتب تتسيق القبول بالجامعات والمعاهد وذلك في إطار لسياسة العامة التي تنتهجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التي استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول.

مع مراعاة ما يلي :

تحديد أعداد مستقلة لكل نوع (حديث - قديم) للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية في ضوء نسبة أعداد كل نوع إلى إجمالي أعداد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية والمتقدمين هذا العام.

تحديد حد أدنى مستقل لكل نوع (حديث - قديم) للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية وبحيث لا يقل الحد الأدنى للنظام القديم في كل قطاع عن متوسط آخر ثلاث سنوات للحد الأدنى للقطاع .

1. ﻿﻿﻿يتم تحديد عدد الطلاب المنتسبين وفقاً لنظام الانتساب الموجه بالكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات وفقاً لما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن .

2. ﻿﻿﻿يكون توزيع ال (١٥٠٠) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية ٢٠٢٥ علوم + ٥٠٠ رياضيات + ٥٠٠ أدبي)

ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بعد الفرقة الأولي بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى .

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