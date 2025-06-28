تنسيق الجامعات 2025.. شروط أداء اختبارات القدرات بكلية تربية نوعية

تنطلق اختبارات القدرات 2025، فور الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات عن فتح باب التسجيل للاختبارات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويبدأ الطلاب في التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، في الكليات التي تشترط أدائها، ومن بين تلك الكليات كلية التربية النوعية، في شعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية.

خطوات التسجيل لاختبارات قدرات كلية التربية النوعية 2025

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــا.

يقوم الطالب باختيار صفحة اختبارات القدرات.

يبدأ التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

ستظهر أمام الطالب بياناته الشخصية مثل، الاسم، المحافظة، الشعبة.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته.

تظهر أمام الطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات، ومواعيد وأماكن أدائها.

يختار الطالب اختبارات القدرات لكلية التربية النوعية ويحدد القسم، تربية فنية أم موسيقية.

يجب أن يختار الطالب نوع الاختبار والموعد.

يقوم الطالب بسداد رسوم الاختبار إلكترونيا.

ثم يقوم الطالب بطباعة الايصال، متضمنا نوع اختبار القدرات والمكان والموعد المحدد له.



ضوابط أداء اختبارات القدرات 2025

كل اختبار يُجرى مرة واحدة فقط، ولا يُسمح بإعادته في حال الرسوب بأي كلية.

الامتحانات تجرى حسب الخطة الرسمية الموضوعة من مكتب التنسيق.

تبلغ رسوم اختبارات القدرات تقريبا 600 جنيه، ويتم الدفع إلكترونيا فقط.

يُشترط أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة حديثًا.

تكون الكليات مسئولة عن إدخال النتائج إلكترونيًا عبر صفحة الكلية في التنسيق الإلكتروني.



الاقسام المطلوب أداء اختبارات القدرات بها في التربية النوعية

يشترط أداء اختبارات القدرات في الأقسام الآتية للقبول بكلية التربية النوعية:

شعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية بكليات التربية النوعية.

قسم المسرح التربوي في كلية التربية جامعة المنصورة.



المستندات المطلوبة لأداء اختبارات القدرات في كلية التربية النوعية

إيصال التسجيل مطبوع من موقع التنسيق الإلكتروني.

رقم الجلوس وصورة منه.

صورة شخصية.



تعليمات هامة قبل أداء اختبارات القدرات 2025

يمنع دخول الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية داخل القاعة.

الالتزام بالحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل.

يمنع تصوير الأسئلة أو نشرها بأي وسيلة، وإلا يُحرم الطالب من نتيجة الاختبار.

ممنوع حضور ولي الأمر، ويُسمح بالدخول للطالب فقط.