توريد 3329 طن قمح لصوامع وشون أسيوط

بعد حصاد 8 آلاف فدان حتى الآن

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى اليوم 3329 طن و350 كجم قمح محلي.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة 8 آلاف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 233 ألفا و171 فدانًا لافتاً إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هى 28شونة وصومعة ومركز تجميع وهنجر بمختلف القرى والمراكز بإجمالي سعة تخزينية تبلغ 167 ألف و900 طن.



وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري وشركات المطاحن والصوامع وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

صرف كافة المستحقات للمزارعين

ووجه المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ جيد لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

من جانبها أشارت هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى متابعة أعمال التوريد يوميًا لاستقبال الأقماح من المزارعين طبقاً لأسعار التوريد ووفقاً لدرجة النظافة المحددة لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.