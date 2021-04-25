بتكلفة 188 مليون جنيه.. رصف وتوسعة طريقين فى الشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال التوسعة الجارية بكوبري صفط على طريق الزقازيق / أبو حماد بتكلفة 5 ملايين جنيه ضمن تنفيذ أعمال رصف وتوسعة طريق الزقازيق / أبو حماد / العباسة بطول 24 كم وبتكلفة 99 مليون و800 ألف جنيه للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ.

وشدد المحافظ علي الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف والتوسعة الجارية بالطريق والإلتزام بالجدول الزمني والمواصفات الفنية المحددة، بإعتباره طريقاً مرورياً هاماً يربط محافظة الشرقية بمدن ومحافظات القناة.

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وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال إنشاء نفق مشاه أسفل السكة الحديد بمدينة ههيا والمُقام بتكلفة مبدئية 9 مليون و500 ألف جنيه، حيث بلغت تنفيذ الأعمال 70 % ومن المتوقع الإنتهاء من كافة الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة نهاية يونية 2021 , لافتاً إلي أن النفق يُعد محوراً مرورياً جديداً يساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تفادي حوادث القطارات للحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد المحافظ على الدكتورة سحر لطفي رئيسة مركز ومدينة ههيا بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالنفق للإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية ليساهم وبشكل كبير في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة , مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات التي يحتاج إليها المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال إنشاء حائط ساند من الخرسانة المسلحة علي جسر بحر أبو الأخضر ضمن أعمال التوسعة الجارية بطريق أبو الأخضر / المانسترلي بقطاعية الأول والثاني بطول 14 كم وبعرض 8 أمتار بكل اتجاه بنطاق مركزي الزقازيق وههيا وبتكلفة 79 مليون جنيه.

وشدد المحافظ على نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالطريق ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد

وعلي جانب أخر أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن بدء تشغيل المينى باص المجهز لذوي الهمم والذي تم تصنيعه بمعرفة الحملة الميكانيكية بالمحافظة ويتسع لـ 4 (كراسي متحركة) مؤمنين بحواجز معدنيه وحزام أمان يمنعان الدفع الأمامي داخل الميني باص بالإضافة إلى 4 مقاعد ثابته وذلك خلال تفقده للمينى باص اليوم بعد أن تم الانتهاء من التعديلات التي أمر بها محافظ الشرقيه لتوفير رحله أمنه لمستخدمي الميني باص ، حيث قام المحافظ بالاطلاع على محاكاه حقيقية لتجربة صعود وهبوط مستخدم الكرسي المتحرك من وإلى الميني باص باستخدام رافع هيدروليكي للتأكد من سهولة وأمان الإستخدام دون وجود عيوب أو مشكلات في التشغيل.

وأوضح المحافظ أن تشغيل الحافلة يعد طفرة غير مسبوقة تشهدها شوارع المدينة تقديراً واهتماماً بذوي الهمم بتوفير وسيلة تنقل آمنه لهم باعتبارهم شركاء أساسيين بالمجتمع ، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لذوي الهمم بالشكل الذي يضمن دمجهم في المجتمع ، وقال: أنه من المقرر تعميم تلك التجربة بباقي مراكز ومدن المحافظة.

واضاف المحافظ أنه تيسيراً على المواطنين تم وضع ارقام تليفونات السائق (01098528063 – 01229101692) علي الميني باص لسهولة التواصل معه لنقل المواطنين من وإلى الأماكن التي يرغبون في الذهاب والإياب منها وإليها في نطاق حي أول وثان مركز الزقازيق بأجره مخفضة لا تتعدي 5 جنيهات للفرد والمرافق مجاناً.