أحمد بلال : رئيس وزراء جنوب أفريقيا يفاوض موسيمانى للرحيل عن الأهلى

أكد أحمد بلال مهاجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق ، أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفني السابق للمارد الأحمر سبب غضب الجمهور من موسيمانى وأن الأخير يتلقى اتصالات من كبار المسئولين للرحيل عن القلعة الحمراء .

وقال أحمد بلال الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضي محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"موسيمانى موفق مع الأهلى ، والنتائج إيجابية في عهده ، حتى لو الأداء ليس غير مقنع للجماهير بصورة كبيرة مثلما كان فايلر ولكن المحصلة النهائية أن موسيمانى يسير بصورة جيدة مع الأهلى".

ويضيف أحمد بلال :" رئيس وزراء جنوب افريقيا بيكلم موسيمانى عشان يدرب منتخب جنوب افريقيا ، والاهلى لازم يعمل خطة بحيث يكون مدرب اجنبى ومعاه مدرب عام مصري زى ماكان جوزيه معاه حسام البدرى ، بحيث يكون معاك مدرب وطنى جاهز لأى مطب وعارف الفرقة".

وأكمل أحمد بلال:" ولازم قطاع الناشئين يصدر مدربين متميزين للفريق الأول وباستمرار".