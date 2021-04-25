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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

"محدش مالي عيني".. منى عبد الوهاب لـ"شيخ الحارة": لست معقدة من الرجال

منى عبد الوهاب
منى عبد الوهاب

أكدت المذيعة منى عبد الوهاب، أنها تعرضت للارتباط والخطوبة مرات متعدده، وسخرت قائلة: "أنا من كتر خطابي بورت.. ومحدش مالي عيني، ولكني لست معقدة من الرجال، كما أن هناك بعض المحاولات لتخطي الحد الموضوع".

 وأضافت "عبد الوهاب"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الارتباط أن يكون هناك طرف آخر يجعلك أفضل نسخة من نفسك، منوهة إلى أنها خاضت 3 تجارب في الخطوبة وجميعها كانت جيدة جدًا، إلا أن فترة التنفيذ كانت تنتهي العلاقة بينهم.

وتابعت: أن خطوبتها الأولى كانت في المراهقة والخطوبة الثانية كانت حب حياتها والأخيرة أكثر شخص مناسب لها.

وأضافت: "الراحة اهم من الحب، وأنا مش خايفة من لفظ "عانس"، كما أنها ليست عانس، مؤكدة أنها قادرة على الزواج ورفضته أكثر من مرة، وأن أهلها راضين لما تعيشه الآن.

مني عبد الوهاب ايناس الدغيدى شيخ الحارة والجريئة المذيعة منى عبد الوهاب أخبار التوك شو اليوم

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