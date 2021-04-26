رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يكشف آخر تطورات المشروع.. فيديو



قال المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إن مشروع المنطقة الاقتصادية التي ستقام حول قناة السويس هو حلم أجيال وهو مشروع طموح جدا وبدأنا العمل عليه منذ عام 2015 وهذا المشروع له رؤى كبيرة وعظيمة جدا .

وأضاف يحيي زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور" : أن المشروع سيخدم مدن قناة السويس الـ3 وهذا من أجل تحقيق التكامل بينهم بالإضافة إلى تحقيق التكامل في شبة منطقة سيناء وهو الأمر الذى يحدث الان .

واوضح يحيي زكي ، أن السنوات الماضية قمنا برفع البنية التحتية لمنطقة قناه السويس بالكامل مؤكدا أن قناه السويس الان أصبحت تشهد حيوية كبيرة لافتا أننا قمنا بوضع استراتيجية للسنوات الخمس القادمة وهذا في اطار رؤية الدولة لعام 2030.