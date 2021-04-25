اقتصادية السويس: تطوير ميناء العين السخنة ليكون الأكبر على البحر الأحمر

كشف المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، سبب تطوير ميناء السخنة بالتعاون مع وزارة النقل، موضحا، تطوير ميناء العين السخنة ليكون الأكبر على البحر الأحمر.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدم برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،: "بدأنا العمل في تطوير ميناء السخنة منذ شهرين بتنسيق كامل مع وزارة النقل وجهات أخرى مرتبطة بالمشروع.

ونوه رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس إلي أنه تم التوافق على تكليف هيئة الطرق والكباري على أن تكون الجهة المنفذة للمشروع، بالتعاون مع شركات مصرية لتقوم بأعمال الحفر أو الرصف.

وأوضح أن الفترة الماضية كانت فترة تحضيرية، وتم توقيع بداية تنفيذ الأعمال منذ أمس الاول، مؤكدا أن ميناء السخنة مهم للغاية ويقع في مكان استراتيجي، والغرض من تطويره أن يكون ميناء محوريا مهما، وأن يكون من أكبر الموانئ على البحر الأحمر، حيث يتم تنفيذ 12 كيلو مترا طوليا من الأرصفة الجديدة مع إنشاء أحواض بحرية تصل لـ5 في المرحلة الأولى من التطوير.