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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد .. نصائح مهمة لصيام صحي وآمن

صيام صحى وأمن
صيام صحى وأمن

عرضت " فضائية سكاى نيوز عربية" تقريراً بعنوان ، صيام آمن وصحي في النصائح التالية.


ووفقاً للتقرير، غالباً نا يبدأ شهر رمضان بطاقة متفائلة وقد يضعون العديد من الأشخاص أهدافاً للاستفادة من الفوائد الصحية خلال شهر الصيام، لافتةً إلى أن يوجد نصائح لصيام آمن وناجح خلال شهر رمضان، لا يوصى بعدم تناول الوجبة الصباحية أو السحور فمن السهل تخطي وجبة السحور بسبب عدم الشعور بالجوع لكن ذلك قد يؤثر على طاقة الشخص طوال اليوم.  

 

ولذلك من الأفضل تناول الحبوب الكاملة المقترنة بالدهون الصحية والبروتينات خلال السحور، وكذلك الفواكه والخضروات، موضحةً أن نقص الماء يؤثر على الذاكرة ، وقد يؤدي لسوء الحالة المزاجية ، كما أن شرب الماء يساعد في إدارة الحالات الصحية المزمنة مثل الصداع، وحصوات الكلى والإمساك والحفاظ على ترطيب الجسم يقلل الشعور بالجوع أثناء الصيام.

 

وأكد التقرير، أن يجب الانتباه إلى نوعية الاطعمة المستهلكة وكمياتها ويفضل اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء ، وتجنب الإفراط في تناول الأطعمة التقليدية كل مساء لأنه يؤدي إلى أرهاق في الصباح وزيادة الوزن.

 

كما يوصى بتناول التمر وبعض الفاكهة وشرب الماء عند الإفطار ثم أخذ قسطٍ من الراحة قبل تناول الوجبة الرئيسية.

 

شهر رمضان الوجبة الصباحية السحور البروتينات الفواكه

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