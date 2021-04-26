براءة تامر أمين من تهمة "سب الصعايدة".. هل يعود المذيع المشاكس للشاشة؟

بعد أكثر من شهر على القضية الأشهر لـ الإعلامي تامر أمين التي أثارت غضبة أهالي الصعيد، قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الاثنين، ببراءة تامر أمين من تهمة سب وقذف وإهانة الشعب المصري، بسبب تصريحاته عن أهل الصعيد.

الدعوى القضائية ضد تامر أمين

كان المحامي أشرف ناجي أقام جنحة مباشرة، طالب خلالها بمعاقبة الإعلامي تامر أمين، بتهمة إهانة الشعب المصري وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة عن الشعب المصري خاصة أهل الصعيد.

ماذا قال تامر أمين ؟

انتقد تامر أمين خلال حلقة في برنامجه على قناة النهار الزيادة السكانية، بينما جانبه التوفيق في التعبير والتوصيف ما تسبب في ثورة عارمة ضده من الرأي العام.

قال تامر أمين «الريف في الصعيد في ناس بتخلف عشان عيالهم هما اللي بيصرفوا عليهم الولد يوديه ورشة، والبنات يشحنوهم على القاهرة عشان يشتغلوا خادمات».

ولم تمر عبارات تامر أمين مرور الكرام وتعرض للوقف من القناة وتم شطبه من نقابة الإعلاميين وواجه دعاوى قضائية تتهمه بإهانة الشعب المصري وتكدير السلم العام.

عقاب إعلامي رادع

لم تكتف نقابة الإعلاميين بعقوبة قناة النهار لـ تامر أمين ووقفه شهرين، فعمدت النقابة إلى إصدار بيان أعلنت فيه إلغاء تصريح تامر أمين الخاص بمزاولة مهنة الإعلام.

وقال بيان النقابة إن التحقيقات إلى ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب، أولا المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7. التي نصت ١- الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة، ٢- الفقرة رقم 4 تأكيد دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي، ٣- الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع».

وأضاف بيان النقابة: «وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 التي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة، وبناء عليه صدر قرار النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم (10) لسنة ٢٠٢١ بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لتامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر».

شروط العودة إلى الشاشة

ولا تعني براءة الإعلامي تامر أمين عودته إلى الشاشة ولا يُعتد بحيثيات البراءة التي قضت بها المحكمة في التأثير على نقابة الإعلاميين لإلغاء قرارها وفقا لأحد أعضاء اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين.

وأضاف المصدر أن عودة تامر أمين إلى العمل لا تكون إلا من خلال تطبيق لائحة النقابة، ومن خلال المواد والنصوص التي أنشئت على أساسها.

ولم ينص قانون نقابة الإعلاميين على عدم استخراج تصريح جديد لمن تم إلغاء تصريح مزاولة المهنة الخاص به، بينما أقرت المادة 12 من نفس القانون على إنشاء سجل خاص بالتصاريح لمن لا تنطبق عليهم شروط القيد، واللائحة الداخلية للنقابة هي التي تحدد حالات إلغاء التصاريح.

وبناء على ذلك، فإن تامر أمين تُتاح له الفرصة قانونيا في التقدم لنقابة الإعلاميين من جديد للحصول على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام، ومن حق النقابة القبول أو الرفض وفقا لرؤيتها، وقد تقبل النقابة بشروط ما كالحصول على دورات تدريبية وخلافه.

وليس من حق تامر أمين الحصول على تصريح مؤقت لمزاولة المهنة لحين تكييف وضعه قانونيا، لأن النقابة لا تصدر إلا تصريحا واحدا لمزاولة المهنة أو لا تصدر أي تصاريح.