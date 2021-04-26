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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية.. استكمال صرف رواتب العاملين فى 19 وزارة وجهة حكومية غدا.. والتخطيط تعرض ملامح تطوير الريف

صرف رواتب العاملين
صرف رواتب العاملين

 

ينشر موقع “صدي البلد” الاخباري، أهم وأبرز الأحداث و الفاعليات الاقتصادية مساء اليوم الاثنين و هي كالأتي:

الحكومة تستكمل صرف رواتب العاملين بالدولة فى 19 وزارة وهيئة غدا

البنك المركزي يطالب البنوك بتحديد القدرة علي تقبل مخاطر خدمات الدفع بالموبيل

محمد رجب نجم الإعلان.. وزارة المالية والضرائب تطلقان حملة للتوعية بالفاتورة الإلكترونية

تستكمل وزارة المالية في يومها الثاني غدا الثلاثاء صرف رواتب العاملين بالدولة علي مستوي 19 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة عن شهر إبريل الجاري، حيث من المستهدف ان تتم عمليات صرف الرواتب  علي مستوي أكثر من 60 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة من الجهات الخاضعة للموازنة العامة وما في حكمها؛ علي مدار 4 أيام بدأت من أمس الاثنين وتنتهي خلال الخميس المقبل.

بدء إنتاج الغاز من حقل بدء إنتاج الغاز من حقل "ريفين" غرب دلتا النيل .. تفاصيل

بدأت شركة "فينترسال دِيا" وشريكتها "بي بي"، مشغِّل مشروع غرب دلتا النيل البحري، الإنتاج من حقل "ريفين"، وهو الحقل الخامس في هذا الامتياز البحري، ما من شأنه أن يسهم في زيادة إنتاج الامتياز بشكل كبير، حيث ينتج هذا الحقل حالياً نحو 600 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن المتوقع أن يصل إنتاجه الإجمالي في ذروته إلى 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ونحو 30 ألف برميل من المكثفات يومياً (إجمالي الإنتاج). وتمتلك المنشآت البرية، بما في ذلك منشأة "ريفين" الجديدة، الآن قدرة معالجة إجمالية للغاز ما يقارب 1.4 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.

 

حياة كريمة| وزيرة التخطيط تستعرض ملامح الخطة الاستثمارية لـ تنمية الريف الـمصري
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح الخطة الاستثمارية الـمُوجّهة لتنمية الريف الـمصري في إطار مُبادرة "حياة كريمة"، وذلك خلال مناقشتها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهو البيان الذي ألقته الوزيرة بجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.


البنك المركزي يطالب البنوك بتحديد القدرة علي تقبل مخاطر خدمات الدفع بالموبيل
طالب البنك المركزي المصري  مجالس إدارات البنوك والادارة العليا، تحديد درجة قدرة كل بنك علي تقبل المخاطر فيما يتعلق بتقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول مع ضمان إدارج عمليات إدارة المخاطر المتعلقة بالخدمات باعتبارها ضمن منهجية البنك لادارة المخاطر.

المصرية اللبنانية تشيد بالتحول الرقمي في الجمارك
قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن التحول الرقمي لمنظمة الجمارك عليها دور كبير جدا فى خطة الإصلاح الاقتصادي لمصر كونها محور رئيسي فى التطور والقيمة المضافة ومفصل مهم فى التجارة استيرادا وتصديرا.

الجمارك توقع بروتوكول تعاون مع فيليب موريس ..تفاصيل
وقع السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك اليوم توقيع بروتوكول للتعاون بين مصلحة الجمارك المصرية وشركة فيليب موريس برودكتس س.أ، حيث يهدف الاتفاق لتقديم الشركة المساعدة الفنية والتنفيذية ومعاونة مصلحة الجمارك فى إجراءات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالتجارة غير المشروعة فى منتجات التبغ وتبادل البيانات و المعلومات المتعلقة بالتجارة غير المشروعة فى منتجات التبغ.

 

وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك البنك المركزي مال و اعمال اخبار مصر

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