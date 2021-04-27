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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الصين تطلق نموذجا لروبوت يصطاد النفايات الفضائية بشبكة

نوذج روبوت
نوذج روبوت

أطلقت شركة صينية، ناشئة في مجال التعدين الفضائي، نموذجا أوليا لروبوت يمكنه جمع الحطام الذي خلفته مركبات فضائية على أسطح الكواكب الأخرى.

وذكرت صحيفة "رويترز البريطانية" إن الروبوت إنطلق الى مدار أرضي منخفض مساء الثلاثاء، كتجربة أولية للبدء في تنفيذ الفكرة بشكل عملي.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن إنطلاق الروبوت "NEO-01" الى الفضاء السحيق يأتي بالتزامن مع إطلاق الحكومة الصينية عدد من الأقمار الصناعية لمراقبة الأجرام السماوية الصغيرة في الفضاء.

ووفقا لما قالته الشركة  المنفذة، فإن الروبوت الذي يبلغ وزنه 30 كيلو جرام تم تطويره حيث يمكن الاستفادة منه في المستقبل القريب في عمليات التنقيب فوق أسطح الكواكب الأخرى، والبحث عن الكويكبات الجديدة في السماء.

وتقتحم الصين مجال التعدين الفضائي حديثا بعد إنشاء أول شركة في هذا المجال عام 2009، ثم دخلت أكثر من 12 شركة في هذا القطاع الناشئ بما في ذلك شركات أمريكية ويابانية.

وعلى عكس النظريات السابقة التي تستخدم المغناطيس لجمع النفايات الفضائية، إلا ان "NEO-01"  يستخدم شبكة عملاقة لإلتقاط الحطام ثم يتم حرقها بنظام الدفع الكهربائي للمركبة.

وتأتي أهمية هذا الاختراع في محاولة الحفاظ على الأقمار الصناعية في الفضاء، حيث يتم إطلاق آلاف الأقمار الصناعية من كل أنحاء العالم الى الفضاء الخارجي، وينتهي الأمر بالعديد منها على أنها خردة مما يشكل وجودها خطر على الأقمار الأخرى التي مازالت تعمل.

واستطردت وكالة الأنباء الصينية، أن الحكومة الصينية تكثف جهودها لإنزال مسبار على كويكب قريب من كوكب الأرض لجمع عينات منه، وكذلك تسريع وتيرة خطة بناء نظام دفاع ضد الكويكبات القريبة من الأرض.

وقالت إن بكين لديها طموحات فضائية كبيرة ، تهدف إلى اللحاق بروسيا والولايات المتحدة وتحويل الصين إلى قوة فضائية رئيسية بحلول عام 2030.

الصين الاقمار الصناعية الفضاء الفضاء الخارجي روبوت نفايات

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