أحمد صلاح حسني بين الذكاء الفني والبطولة المطلقة

ظهر الفنان أحمد صلاح حسني على الجمهور في بداية رمضان 2021، من خلال تواجده كضيف شرف في مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي يقوم ببطولته أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وأحمد فؤاد سليم ومن تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء الديب.



وتدور قصة العمل هو أحد الملفات المخابراتية حيث يخوض سيف ودينا سلسلة من العمليات السرية التي تهدف كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة بالعالم.



ولكن مع النصف الثاني من موسم رمضان2021، يطل أحمد صلاح حسني كأحد أبطال مسلسل"كوفيد25"، بالاشتراك مع يوسف الشريف وأيتن عامر و محمد عادل وديانا هاشم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.



وتدور قصة المسلسل حول الطبيب ياسين الذي يترأس مجموعة طبية لتصنيع لقاحات مضادة للفيروسات الخطيرة في العالم.



وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقل بها أحمد صلاح حسني بذكاء من دور البطولة المطلقة إلى البطولة الجماعية، ولم يقتصر على كونه أصبح في الصفوف الأولى للنجومية، يتربع بها غير مهتم بأن يكون مشارك في أعمال آخرى.



أحمد صلاح حسني ..البطولة المطلقة

لم يكن باع أحمد صلاح حسني طويلًا في ربوع البطولة المطلقة، فقد دق أبوابها من العام الماضي من خلال مسلسل"ختم النمر"، الذي تم عرضه خارج الموسم الرمضاني، وشاركته في بطولته نسرين طافش، وميريهان حسين وعفاف شعيب وإسلام جمال ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.



ودارت أحداث المسلسل حول عمر النمر الذي يحب هنادي، لكنه يتعرض للعديد من المشاكل بسبب حبه لها، خاصة أن والده ووالدها لديهما سر قديم بينهما ويبدو أنه يهدد قصة حبهما.



لتكن البطولة الثانية له من خلال مسلسل "الدايرة"، والذي تم عرضه أيضًا في بداية عام 2021، وشاركه في العمل إيمان العاصي وعماد رشاد ومحمد علي رزق و محمود حافظ، ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.



ودارت أحداث المسلسل حول الطبيب والأخصائي النفسي يوسف زهران، والذي يتعرف على العديد من القصص والعوالم الغريبة من خلال معالجته لمرضاه، بينما يسعى لمواجهة مشاكله الشخصية والنفسية من جانب آخر.



التأرجح المفيد بين الأدوار

مع وصول أحمد صلاح حسني إلى البطولة المطلقة، لم يرفض أو يبتعد عن تأدية أدوار مشارك بها مع نجوم آخرين، فبعد نجاح مسلسل "ختم النمر"، وجدناه مشارك في مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال و مي عمر ونجلاء بدر وأحمد خليل ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.



وقدم من خلال هذا العمل، دور مميز شهد له الجميع، وخاصة فيما قدمه من دور الفتوة والتحولات التي قدمها من خلال الشخصية.

وأيضًا مشاركته هذا الموسم مع يوسف الشريف وأبطال مسلسل"كوفيد25"، والذي ينتظره الجمهور لمعرفة ما الجديد الذي يقدمه هذا العمل.