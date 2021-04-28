أخطاء تسبب تلف الشعر.. تعرفي عليها

هناك عدد من الأخطاء الأكثر شيوعًا، والتي ترتكبها النساء، وتؤدي إلى تلف الشعر وتساقطه، يقدمها موقع “برايت سايد”.



- اختيار الشامبو



يعتبر اختيارك للشامبو؛ أمر بالغ الأهمية للعناية بالشعر، ولتجنب العواقب الضارة؛ تأكدي من أن الشامبو يناسب نوع شعرك.



- عدد مرات غسيل الشعر

تتوقف عدد مرات غسل الشعر على نوعه، فالشعر الدهني يحتاج إلى غسل شعرك مرة كل يوم أو يومين.

- كمية وطريقة وضع الشامبو



تعتمد كمية الشامبو المراد استخدامها، على طول شعرك؛ لذا احرصى على عدم استخدام الكثير منه، ويجب أن تمشطي شعرك جيدًا قبل غسله.



ضعي الشامبو على راحتي يديك، وافركيه معًا، ثم ضعيه على جذور شعرك واستمري في تدليك رأسك.



- عدم ترطيب وتغذية الشعر



يفقد الشعر رطوبته بسرعة؛ لذا لا تغفلي استخدم البلسم، إما في وقت واحد مع الشامبو أو بعد شطفه مباشرة.



- غسل الشعر بالماء الساخن



كثير من الناس يستخدمون الماء الساخن بشكل مفرط عند غسل شعرهم، ولكن من الأفضل غسل الشعر بماء بارد.



- تجفيف الشعر بالمنشفة



بعد غسل شعرك؛ امسحيه بلطف من الجذور إلى الأطراف، بمنشفة، ولا تربطى المنشفة حول رأسك؛ فقد يؤدي ذلك إلى تلف بصيلات الشعر، وإذا كنت بحاجة إلى تجفيف شعرك بسرعة؛ فاستخدمي قميصًا قطنيًا بدلًا من المنشفة.

- النظام الغذائي المتبع



النظام الغذائي غير المتوازن يحافظ على صحة شعرك ويمنع تساقطه؛ لذا احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالزنك لصحة شعرك.