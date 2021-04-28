عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

على شباك المصلحة

شايف طابور واقف

قولت كده فى نفسى

اكيد ده طابور العيش

ماهو كله واقف وساكت

لجل العيال تعيش

سألت ايه ياأخوانا

قالوا الباشا بيفطر

وبعدها بالشاى يعمل

دماغ ويعيش

الباشا فاتح درجه

وشعاره سيب بقشيش

ويقول عليها قهوه

خلى دماغى تطيش

ياأخينا دى اسمها رشوه

هاتوا عليه تفتيش

جه المفتش وفتش فى

الدرج وقال مافيش

لان الدرج إتقسم بينهم

بعد أما قفل الشيش

إخرص يابنى انته مين

ده موظفين شرفاء

وأشرف منهم مافيش

والدرج تانى اتفتح

والحال رجع تانى

وكأن الرشوه فينا

لقمة جبنه قريش

يا أخوانا صحوا الضمير

أو إنبشوا عليه قبره

ونادوا فى جميع الناس

الحق غيره مافيش

خلوا الرضا عنوانا

وكمان خدمة الناس

نعيش فى رحمة ربنا

ورضاه عنا غيره

ماليش