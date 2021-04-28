3 ملايين و442 ألف جنيه.. تضامن النواب توافق على موازنة القومي لمكافحة الإدمان

وافقت لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي مشروع موازنة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان للسنة المالية الجديدة 2021/2022 وذلك بإجمالي 3 ملايين و442 ألف جنيه.

وقال النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة أهمية القضية التي يتبناها المجلس وسبق وتحدثت اللجنة عن أهمية مواجهة هذه الظاهرة لاسيما في ظل تطلع شعب مصر لعقليات جديدة وشباب قادر علي تحمل المسؤولية، الأمر الذي يضاعف المسؤولية في مثل هذه القضية الأخلاقية.



وعرضت مقررة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان الدكتورة إيناس الجعفراوى، وفي مقدمتها إعداد دليل للنيابة العامة وبالتنسيق مع النائب العام يتضمن كافة التشريعات ذات الصلة بالمخدرات وأحكام محكمة النقض في شأنها، فضلاً عن أنواع المخدرات المستحدثة.

و لفتت الجعفراوي إلى أنه تم إعداد البحث التتبعي الثالث حول دور الجمعيات الأهلية العاملة في مجال مكافحة الإدمان ووجدنا أن الحال لم يتغير منذ عام 1999 ، وأن هناك شكوى لدي هذه الجمعيات بنقص التمويل، بالتالي هناك جمعيات تدخل وأخري تخرج من العمل، والجانب الأكبر منها يركز فقط علي" الوقاية" ، لذا تم إعداد دراسة عام 2019 رُصد فيها احتياجات هذه الجمعيات ومشاكلها.

وقالت إيناس الجعفراوي، إلي وجود بحث في مرحلة الكتابة حالياً عن إدمان المواد المتطايرة وتأثيرها خاصه علي السن الصغير مثل الكولا والبنزين والاسيتون.

وأشارت مقررة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان إلي أن هناك 9 برامج يعمل عليها المجلس. لكن رغم الوعود بزيادة بند نفقات طباعة الكتب بزيادة 20 ألف للاعتماد في الموازنة الجارية والمقدر ب25 ألف ليكون بواقع 45 ألف في مشروع الموازنة الجديدة لكننا فوجئنا بعدم إضافة الزيادة.

و لفت ممثل وزارة التخطيط مصطفي عبد المعين علي تقدير جهود المجلس القومي ترحيبها بأي عمل يخدم البلد، والاستعداد التام للتعاون نظرا للقيمة العالية المتوقعة من المجلس.

وقال القصبي بدليل التشريعات الخاصة بمكافحة الإدمان معتبرا ايام توجب طيب يستحق التقدير، داعيا إلي عقد اجتماع مع قيادات المجلس القومي لمراجعة التشريعات ذات الصلة والعلاقة بين المجلس وصندوق مكافحة الإدمان.



وأشار النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أهمية تفعيل المجلس للسوشيال ميديا، مضيفا: "لو في شاب في مرحلة الإدمان وعايز يتعرف علي طريق العلاج وسبيله هيدخل يسرش يعرف الناس بتفكر إزاي بتقول ايه".

وسأل أحمد فتحي عن مخصصات بند التدريب والبالغة 14 ألف جنيه وسط جهود المجلس، قال مسئولو المجلس أنه يتم تدريب قيادات شبابية وأخصائيين نفسيين وغيرهم و"المدربين مش بتاخذ فلوس تذكر".

ولفتت النائبة عبير جمال عضو اللجنة إلي أهمية تفعيل مراكز التابعة للجمعيات الأهلية، وقالت النائبة نجلاء باخوم إن الإدمان قضية مجتمعية وتشاركية، مشددة علي أهمية مضاعفة مراكز علاج الإدمان خاصة بالوجه القبلي مع تقديم الدعم الفني لأسر المدمنين.