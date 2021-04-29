ضبط ٢ طن "ياميش رمضان" غير صالحين للاستهلاك داخل محل بالقاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٢ طن "ياميش رمضان" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

تمت عملية الضبط قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.