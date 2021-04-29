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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط ٢ طن "ياميش رمضان" غير صالحين للاستهلاك داخل محل بالقاهرة

صدى البلد

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٢ طن "ياميش رمضان" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

 تمت عملية الضبط قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

مباحث التموين بالقاهرة ياميش رمضان تجارة السلع الغذائية محافظة القاهرة جمهور المستهلكين الغش والتدليس

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