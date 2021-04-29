شوقي علام: الرسول علمنا الأخذ بآراء المتخصصين.. فيديو

الأخذ بآراء المتخصصين

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - استمع وأخذ برأي أحد الصحابة وهو الحباب ابن المنذر في معركة بدر.



وأضاف "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "كتب عليكم الصيام"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الرسول أراد أن يدرب الصحابة على قضية المشورة واختلاف الرأي"، متابعا: "لا شك أن الرسول كان يعلم قواعد وفن الحرب وكيفية النزول إلى المكان الذي هو من أدق الأماكن للحرب ومع ذلك ترك الأمر لكي يدرب الصحابة على المشورة والمشاركة".

وأوضح: "الرسول أراد أن يدرب الصحابة ويعلمهم الاستماع للآراء المختلفة وهي أحد فنون الحرب"، لافتا: ""قوة المسلمين كانت تعادل ثلث قوة قريش وقت معركة بدر".

وأشار مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم،: "الرسول علمنا أنه عندما يبدي المتخصصون رأيهم فعلينا الأخذ به والاستماع إليه".

