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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الموضوع أكبر منها|مصطفى بكري يعلق على مزاعم تقصير وزيرة الصحة في أزمة كورونا

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

نفى الإعلامي مصطفى بكري، تقصير الأطقم الطبية وعلى رأسها وزيرة الصحة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا؛ قائلا:  «وزيرة الصحة مبتروحش بيتها والموضوع أكبر منها ويحظى برعاية ومتابعة من الرئيس السيسي شخصيًا».

وقال خلال مداخلة برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد،: «مطلوب من المصريين الالتزام خلال الأعياد المقبلة ومراعاة الظروف التي تمر بها البلد ومساعدة الدولة في مواجهة كورونا».

وأكمل بكري، «يجب ألا يتم إحباط الناس، في كل أزمة تحدث؛ لأننا في معركة نحتاج فيها لمساعدة الوزراء ولا يمكن تكسير عظام بعض والمطالبة بإقالة الوزراء فور كل حدث».

واختتم الإعلامي مصطفى بكري، التحدي الذي أمامنا اكبر من الجميع ومسئولية مشتركة علينا كلنا.

وقال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ان هناك زياة تصاعدية في عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر؛ لافتا أننا وصلنا إلى الموجة الثالثة بوصول الاصابة لاكثر من الف يوميا.


وأكد تاج الدين، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «مصطفى بكري»، ان فيروس كورونا بدا في التحور المزوج في الهند، مشيرا إلى ان الهند تواجه صعوبات لان الفيروس أكثر شراسة من الموجود عندنا.


وأشار تاج الدين، أنه خلال الفترة الماضية كانت تتعامل الدولة المصرية بكافة الحرفية والرقي مع الموجة الأولي والثانية من كورونا، بمجهود كبير من الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة.


نوه تاج الدين، ان خلال الفترات الماضية لم يحدث اي نقص في الأدوية او المعدات التي يتم استخدامها مع فيروس كورونا.

ولفت تاج الدين، أن الأعداد التي يتم إعلانها هي الأعداد التي تصل إلى وزارة الصحة، قائلا: «ليس من الطبيعي ان يكذب احد في الأعداد المعلنة».

وتابع تاج الدين: « ولكن الأعداد المعلنة ليست كل الاصابات لان هناك اصابات بالفيروس تعامل في المنازل ولم تذهب الي المستشفيات ولم يتم اخبار الدولة لها».  

 

حقائق واسرار مصطفى بكري كورونا الرئيس السيسي

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