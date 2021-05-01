الإفتاء: يجوز للمرأة تناول حبوب تأخير الدورة الشهرية حتى تصوم رمضان بشرط.. فيديو

كشف الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، حكم تناول المرأة حبوب لتأخير الدورة الشهرية لتتمكن من صيام رمضان.

وأوضح علام خلال حواره مع برنامج “ كتب عليكم الصيام" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن صوم رمضان لا يجوز للحائض والنفساء.

وتابع: يجب الرجوع إلى الطب فى حالة تناول المرأة حبوب لتأخير الدورة الشهرية لتتمكن من صيام رمضان، فإذا قال الطبيب لا ضرر واقع عليها فيجوز أخذ الحبوب.

وقال فضيلة المفتي في رده على سؤال عن قيء الحامل في رمضان: إذا غلب القيء الصائمَ من غير تسبب منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه.

وكان قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، أن هناك تفسيرين في قول الله تعالى: “والفجر وليال عشر”، هل المقصود بها الـ 10 الأواخر من رمضان، أم الـ 10 الاوائل من ذى الحجة.

وأوضح علام، أن فضل الله واسع ولا مانع من حمل لفظ “والفجر وليال عشر” على الـ 10 الأواخر من رمضان، الـ 10 الاوائل من ذى الحجة.

وأضاف علام أن الـ 10 الأواخر من رمضان لها مكانة خاصة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختص الـ 10 الأواخر من رمضان بمزيد من العناية والاهتمام.

وأكد الدكتور شوقى علام أن الرسول كان يهتم بنفسه وأهله والمسلمين، لافتا إلى أن الـ 10 الأواخر فرصة أخيرة في الشهر و يجب اغتنامها بأكبر قدر من العبادات.

وأوضح مفتى الديار الرسمية، أن الرسول كان يعتكف فى الـ 10 الأواخر وينقطع عن الدنيا تماما.