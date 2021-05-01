القضاء يسدل الستار على نزاع جامعة 6 أكتوبر .. وكيل مؤسسها: مملوكة للدكتور سيد تونسي منفردا

بعد أربع سنوات أمام المحاكم

أسدل القضاء المصري الستار بعد ما يزيد على 4 سنوات كاملة من التقاضي، بأن الدكتور سيد تونسى محمود هو مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر ، وذلك دون أى مساهمة من آخرين، وأن العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المندمجة مع شركة قناة السويس للخدمات التعليمية، والتى حاولت وضع يدها على جامعة 6 أكتوبر وحرمان مؤسسها من الملكية، كل ذلك على الرغم من أنه ليس من ضمن أغراضها في إنشاء وتأسيس الجامعات الخاصة سواء قبل الاندماج أو بعد الاندماج مع بعضهما؛ لأن أي من الشركتين سواء قبل الاندماج أو بعده لا يجوز لأي منهما أن تمتلك أو حتى تساهم فى مجال التعليم لأنهما شركات مساهمة مصرية مشكلة طبقا لقانون الشركات وتهدف إلى الربح ، ولهذا لا يجوز لأي منهما أن تتملك أو تساهم فى مجال التعليم.

العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

أن العلاقة بين شركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة عام 2004 وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا هى علاقة تأجير تمويلي فقط، وليس لأي منهما علاقة بالملكية لجامعة 6 أكتوبر على الإطلاق، وأن من قام بتمويل الصرف والقروض على الجامعة والشركة معا؛ هى عائلة الدكتور سيد تونسي محمود وأولاده القصر ضامنين، متضامنين، كفلاء، عدل لكل من الشركة والجامعة وهو ما يؤكد ملكيته للجامعة.

د. سيد تونسى محمود

وفي نفس السياق يقول الدكتور مختار غباشي أستاذ القانون الجنائي، والمحامي بالنقض، ونائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، والموكل للدفاع في القضية، إن موكله الدكتور سيد تونسي محمود لم يحرك أي دعاوي قضائية فى هذا الشأن، بل إن الخصوم هم الذين أقاموا كل هذه القضايا وخسروها جميعا، ومنها قضت محاكم مختلفة فى كافة هذه القضايا بملكية سيد تونسي للجامعة، وأن الشركة ليست لها صفة بجامعة 6 أكتوبر، وليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بالجامعة ، وأن مؤسس ومالك الجامعة منفردا هو سيد تونسي محمود، مما جعل الشركة عاجزة عن تقديم أى مستندات تثبت إدعائها بالملكية، ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع دعوى لتنفيذ هذه الأحكام وعودة جامعة 6 أكتوبر إلى مالكها ومؤسسها الحقيقى د. سيد تونسي محمود.

ملكية جامعة 6 أكتوبر

وفند الدكتور مختار غباشي أستاذ القانون الجنائي، تفاصيل القضية وما انتهت إليه، قائلا: " أن الدكتور سيد تونسي محمود رجل من رجال التعليم ولا يعمل إلا في هذا المجال، وصدر له القرار الجمهوري رقم 243 لسنة 1996 بتاريخ 27/7/1996 بإنشاء جامعة 6 أكتوبر طبقاً للقانون رقم 101 لسنة 1992، وزاولت الجامعة نشاطها فى 15/9/1996 ثم صدرت اللائحة التنفيذية بتاريخ 27/11/1996 ؛ أى بعد مزاولة الجامعة لنشاطها وهى أول جامعة خاصة تؤسس على أرض الواقع وبها (16) كلية بخلاف المراكز البحثية ومستشفى تعليمي والعديد من الخدمات الأخرى".

د. مختار غباشى

وتابع الغباشي بأن:"العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004 هى علاقة "تأجير تمويلى" فقط وليس للشركة أي علاقة بمجال التعليم ، حيث أنه ليس من أغراض الشركة نشاط الجامعات الخاصة، وهذا ما أكدت عليه كافة الأحكام وحيثياتها التى صدرت لصالح الدكتور سيد تونسي محمود وضد شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بأن:" الشركة ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر".

وأكمل الغباشي:"لقد بدأ النزاع منذ عام 2014 بين الدكتور سيد تونسي وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وسبق وأن أوضحت أن العلاقة بين الجامعة والشركة هى علاقة "تأجير تمويلي" فقط، وقد اتخذت الشركة من عقود التأجير التمويلى بالمخالفة للقانون والأحكام التى صدرت ضدها ذريعة تدَّعي بها ملكية الجامعة، حيث أن نشاط الشركة الرئيسي والنشاط الوحيد المفعل هو "التأجير التمويلي" فقط ولم يكن ضمن أغراض الشركة نشاط الجامعات الخاصة، ولم يسمح القانون للشركات المساهمة بمزاولة نشاط الجامعات الخاصة إلا بموجب قانون الاستثمار رقم 72 الصادر فى 15/6/2017 ـ فالشركة تدَّعي تأسيس جامعة 6 أكتوبر بموجب الجمعية العامة العادية فى دور انعقاد غير عادي؛ والذي انعقد تاريخ 10/1/2019 ، وفيها قررت إضافة غرض إنشاء الجامعات الخاصة ليكون ضمن أغراضها، والذى لم يكن موجودا من قبل حتى تاريخه ، فالشركة تدَّعي تأسيس الجامعة بـعد 26 عاما من تأسيسها، وبعد ممارسة الجامعة لنشاطها بـ23 عاما!، تطور الأمر ليصل الملف إلى ساحات القضاء".

وأكد الغباشي: "أن كل الدعاوي القضائية لم يقم الدكتور سيد تونسي برفعها، بل إن الخصوم هم الذين رفعوا عليه وخسروها جميعا، حيث جاءت حيثيات العديد من الأحكام أن ملكية الدكتور سيد تونسي للجامعة ثابتة، وأن الشركة ليست لها صفة بجامعة 6 أكتوبر، وأن الشركة ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر، وأن مؤسس ومالك الجامعة منفرداً هو الدكتور سيد تونسي وقد عجزت الشركة عن تقديم أى مستندات تثبت ادعائها بالملكية".

الدكتور مختار غباشي أستاذ القانون الجنائي ووكيل الدكتور تونسي : الحيثيات تؤكد أنه مؤسسها و مالكها منفردا

وأردف الغباشي:" ونلخص هذه الأحكام في أن: الحكم الصادر بتاريخ 12/11/2019 فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة، برئاسة المستشار أشرف إمام وعضوية المستشارين عمر حلمي صديق، ومحمد محمود شقير وتقرير لجنة الخبراء الذي اطمأنت إليه المحكمة، والمكون من 36 صفحة انتهى إلى أن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004 ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر، وأن سيد تونسي محمود هو مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر دون مساهمة من آخرين".

وتابع الغباشي:" العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004 هى علاقة "تأجير تمويلي" فقط، لإهدار القوائم المالية للشركة، كما أن الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 963 والصادرة بتاريخ 29/5/2017، والتي انتهت إلى عدم جواز مساهمة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فى رأس مال جامعة 6 أكتوبر، وهذه الفتوى لها القوة الإلزامية التى أولاها القانون للأحكام الباتة، وذلك فى إلزام الجهات الحكومية المختصة والوزارات بها، والحكم في الدعوى رقم 68 لسنة 2017 الدائرة 4 مدني جزئي بندر الجيزة بتاريخ 29/3/2017 والمقامة من شركة مصر للتأمين ضد جامعة 6 أكتوبر وآخرين؛ حيث تضمن في أسبابه سيد تونسي محمود هو مؤسس الجامعة ومالكها منفرداً بعد تخارج شركة مصر للتأمين، وأن العلاقة الوحيدة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا هي علاقة "تأجير تمويلي" فقط، وأن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية التي اندمجت في شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في عام 2004 ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة لجامعة 6 أكتوبر.

وأضاف غباشى ، ان الشركة لا تستطيع أن تنكر ما انتهت إليه كافة الأحكام بأن الدكتور / سيد تونسى محمود هو المؤسس والمالك الوحيد لجامعة 6 أكتوبر ، وأن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر ، وأن العلاقة بين الشركة والجامعة هى علاقة " تأجير تمويلى " لأن ذلك هو الحقيقة الدامغة التى لا يمكن دحضها بل هو ما أقرته الشركة ذاتها فى مستنداتها وكان آخرها :

كما أقرت الشركة ذاتها ـ بعد صدور كافة الأحكام ـ بتأييد الجهاز المركزى للمحاسبات والمراقب المالى للشركة بعدم ملكية الشركة للجامعة لعدم وجود غرض إنشاء الجامعات الخاصة ضمن أغراض الشركة بموجب الجمعيات العامة العادية وغير العادية الآتية :

• الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 10/1/2019

• الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28/11/ 2019

• الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 9/12/2020

اشار الى انه صدر حديثاً وتحديداً بتاريخ 14/3/2021 تقرير مفوض الدولة فى الدعوى رقم( 36707 ) لسنة 72 ق المقامة من / رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ضد :

1. وزير التعليم العالى ( بصفته رئيس مجلس الجامعات الخاصة والأهلية )

2. أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ( بصفته ) .

3. رئيس مجلس إدارة جامعة 6 أكتوبر _ خصم متدخل ـ ( بصفته )

وقد تم إيداع هذا التقرير بجلسة 14/3/2021 والذى انتهى التقرير إلى :

• عدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر .

• أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر وأن الشركة غير ذى صفة بجامعة 6 أكتوبر .

• أن الجامعة مملوكة للدكتور / سيد تونسى محمود منفرداً .

• أن العلاقة بين الجامعة والشركة علاقة تأجير تمويلى .

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اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لتسليم الجامعة لمالكها ومؤسسها د. سيد تونسى

وماذا عن موقفكم أنتم بعد صدور هذه الأحكام ؟

جار اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لتسليم الجامعة لمالكها ومؤسسها الحقيقى د. سيد تونسى محمود مرة أخرى استناداً للأحكام بعد أن تم اختطافها منه عنوة منذ أكثر من سنتين.

هنأ الدكتور سيد تونسى محمود مؤسس جامعة 6 أكتوبر ومالكها الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع العاملين بالجامعة من عمال وأداريين واعضاء هئية التدريس والهئية المعاونة ، التى حملت أسم اعظم انتصار فى تاريخنا الحديث ، بمناسبة شهر رمضان الكريم و ذكري انتصار العاشر من رمضان وعيد العمال

وقال فى بيانه ان هذا اليوم المبارك انهت مصر أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وأثبتت حقيقة ايمانها بمبدأ، أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ، وحققت قواتنا المسلحة الانتصار الأعظم في تاريخ كل الحروب

وبمناسبة احتفال الجامعة باليوبيل الفضى ومرور 25 عاما على تأسيسها ، قال الدكتور سيد تونسى محمود مالك جامعة 6 اكتوبر فى بيانه قال الدكتور سيد تونسى محمود ، ان هدفنا ان تكون مصر منارة علمية ، تجذب الطلاب العرب من مختلف الدول العربية والافريقية ، وعملنا خلال 25 عاما ليلا نهارا لتحقيق ذلك بالتطوير المستمر فى التخصصات الجاذبة للطلاب ، حتى نشجع اقبال هؤلاء الطلاب الى الجامعة ونشجع السياحة التعليمية ، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المنتدى الأفريقى الثالث للعلوم التكنولوجيا والابتكار فى 10 فبراير 2018 بحضور ورعايته سيادته ، واكد على دور مصر الرائد فى المنطقة العربية والأفريقية واننا لا ننسى دور مصر الرائد نحو مسئولية التعليم تجاه المواطن العربى والأفريقى وهو مسئوليتنا جميعا فى ظل المتغيرات الدولية والسياسية والاقتصادية والثقافية فى عالم سريع التغيير ،

ووجه عددا من الرسائل

نقف فى خندق واحد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل التنمية ومحاربة طيور الظلام

الرئيس السيسى يتعامل مع مشاكل مصر بمهارة الجراح

فاستأصل الأمراض ولم يلجأ للمسكنات ،ولا مسكنات بعد اليوم

انتصاراتنا وانجازاتنا فى عهده مستمرة ، ومصر هى البيت الكبير لكل أبناء الوطن العربى وأفريقيا

نقف فى خندق واحد مع الرئيس فى بناء مصر المستقبل

وكما قال سيادة الرئيس " محدش هيقدر يأخذ نقطة مياه من حصة مصر واللى عايز يجرب يجرب ومياه مصر خط أحمر..وسلاما يا بلادى وكلنا معاك ياريس