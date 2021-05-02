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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء المصرية تهنئ البابا تاوضروس الثاني بعيد القيامة

صدى البلد

تقدمت هيئة الدواء المصرية بالتهنئة لقداسة البابا تاوضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربة عن أمنياتها أن يحفظ مصر وشعبها فى وئام ومحبة وسلام. 

 

وأكدت الهيئة فى برقية التهنئة المرسلة لقداسة البابا، أن تماسك وتلاحم عنصرى الأمة كان شاهدا حيا على مر التاريخ، مجسدا معانى المحبة والتلاحم والإخاء.


وهنأت الهيئة الدكتور القس اندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر والأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الطائفة الكاثوليكية، معربة فى برقيات التهنئة المرسلة لهما عن خالص تمنياتها، بأن يعيد الله هذه المناسبات الروحية على المصريين جميعا بالخير والسلام حفظ الله مصر رئيسا وشعبا. 

هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء بابا الإسكندرية رئيس الطائفة الانجيلية في مصر عيد القيامه المجيد الدكتور القس إندريه زكي

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