أحمد سعد الدين: رؤوف عبد العزيز مخرج واعد ويسعى لتقدم أسلوبه الخاص

مسلسلات رمضان 2021

أشاد الناقد الفني أحمد سعد الدين، بالإخراج والسيناريو في مسلسل الطاووس، الذي يتم عرضه خلال ماراثون رمضان الحالي، مؤكدا أن أهم ما يميز العمل هو أن البطل فيه للسيناريو وليس الاعتماد على نجم بعينه كأغلب المسلسلات التي يتم تقديمها والتي كانت السبب في تراجع الدراما إلي حد كبير، هذا إلي جانب أن المخرج النجاح هو الذي يختار موضوع يقدم من خلاله مسلسل نجاح كما فعل المخرج رؤوف عبد العزيز في "الطاووس" هذا العام.



وقال أحمد سعد الدين، إن رؤوف عبد العزيز مخرج واعد، خاصة أنه كان في الأصل مدير تصوير شاطر، وفكرة الجمع بين التصوير والإخراج في نفس العمل لم يفعلها أحد من قبل، ولكن يوجد عدد قليل جدا تحول من كونه مدير تصوير إلي الإخراج، كمحسن أحمد وعبد الحليم نصر، وكانوا في أثناء الإخراج يستعينوا بمديرين تصوير غيرهم ولم يفعوا الاثنين في نفس العمل.

وأضاف سعد الدين، أن فكرة تحول مدير التصوير إلي الإخراج يجعل له عيون مختلفة تصب في صالح العمل، حيث يكون له عين للتصوير وعين للإخراج، هذا إلي جانب أن روؤف عبد العزيز، له أسلوب وطريقة مختلفة تميزة عن غيرة ونجاح في هذه الطريقة حتى الآن، كما يسعى للتفرد بطريقته والبعد عن الاستسهال والنمطية، كما حدث مسلسل "الطاووس" أن يكون البطل لدية هو الموضوع والسيناريو وليس النجوم المشاركين في العمل، خاصة أن السيناريو هو عماد العمل الفني، وقمة ذكاء المخرج في هذا الاختيار.

مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.