بعد صراع مع المرض ..وفاة كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر
أعلنت ابراشية الأقصر ، اليوم الإثنين، عن وفاة القمص صرابامون ويصا حنين كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالاقصر وذلك بعد صراع مع المرض .
ومن المقرر أن يترأس صلاة الجنازة نيافة الانبا يوساب اسقف عام الاقصر في تمام الساعة التاسعة مساءاً بكنيسة الملاك ميخائيل بالأقصر والدفنة بدير الشايب بالأقصر .
ولد القمص صرابامون بإسم مهنى ويصا في ٢٩ / ٩ / ١٩٥٨م بمدينة اسنا وحصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام ١٩٨١م
و سيم قساً في ٤ ابريل ١٩٩٣م ورقي للقمصية في ١٠ يناير ٢٠٠٠م وتنيح بشيوخة صالحة عن عمر يناهز ٦٣ عاماً وخدمة ناجحة ومثمرة صباح اليوم الاثنين ٣ مايو ٢٠٢١م بعد خدمة كهنوتية دامت اكثر من ٢٨عاماً .