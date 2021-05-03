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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد صراع مع المرض ..وفاة كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر

كاهن كنيسة رئيس الملائكة
كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر

أعلنت ابراشية الأقصر ، اليوم الإثنين،  عن وفاة  القمص صرابامون ويصا حنين كاهن  كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل  بالاقصر وذلك بعد صراع مع المرض .
 

ومن المقرر أن يترأس صلاة الجنازة نيافة الانبا يوساب اسقف عام الاقصر في تمام الساعة التاسعة مساءاً بكنيسة الملاك ميخائيل بالأقصر والدفنة بدير الشايب بالأقصر  .

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ولد  القمص صرابامون  بإسم مهنى ويصا في ٢٩ / ٩ / ١٩٥٨م بمدينة اسنا وحصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام  ١٩٨١م
 

و سيم قساً في ٤ ابريل ١٩٩٣م  ورقي للقمصية في ١٠ يناير ٢٠٠٠م  وتنيح بشيوخة صالحة عن عمر يناهز ٦٣ عاماً وخدمة ناجحة ومثمرة صباح اليوم الاثنين ٣ مايو ٢٠٢١م بعد خدمة كهنوتية دامت اكثر من  ٢٨عاماً .


 

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وفاة كاهن كنيسة الملاك ميخائيل كاهن كنيسة الجنازة مرض الأقصر

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