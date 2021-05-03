بعد صراع مع المرض ..وفاة كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر

أعلنت ابراشية الأقصر ، اليوم الإثنين، عن وفاة القمص صرابامون ويصا حنين كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالاقصر وذلك بعد صراع مع المرض .



ومن المقرر أن يترأس صلاة الجنازة نيافة الانبا يوساب اسقف عام الاقصر في تمام الساعة التاسعة مساءاً بكنيسة الملاك ميخائيل بالأقصر والدفنة بدير الشايب بالأقصر .

ولد القمص صرابامون بإسم مهنى ويصا في ٢٩ / ٩ / ١٩٥٨م بمدينة اسنا وحصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام ١٩٨١م



و سيم قساً في ٤ ابريل ١٩٩٣م ورقي للقمصية في ١٠ يناير ٢٠٠٠م وتنيح بشيوخة صالحة عن عمر يناهز ٦٣ عاماً وخدمة ناجحة ومثمرة صباح اليوم الاثنين ٣ مايو ٢٠٢١م بعد خدمة كهنوتية دامت اكثر من ٢٨عاماً .





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