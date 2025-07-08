الحرائق تربك المدفوعات الإلكترونية.. حريق سنترال رمسيس يعطل خدمات مالية حيوية

شهدت مناطق متفرقة في القاهرة والجيزة وبعض المحافظات مساء الاثنين 7 يوليو 2025 تعطلًا ملحوظًا في عمل ماكينات الصراف الآلي ATM وخدمات التحويلات المالية عبر تطبيق InstaPay، وذلك عقب اندلاع حريق ضخم في سنترال رمسيس، أحد أهم مراكز الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في مصر.

وأدى الحريق إلى توقف خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي، ما تسبب في تعطيل عدد من الخدمات المالية الإلكترونية التي يعتمد عليها ملايين المستخدمين يوميًا.

ما سبب تعطل ماكينات الصراف الآلي وخدمات InstaPay؟

أدى الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس إلى انقطاع بعض الشبكات الرئيسية التي تعتمد عليها ماكينات الصراف الآلي وخدمات التحويل الفوري مثل InstaPay.

وتعتمد هذه الأنظمة على اتصال دائم بشبكات الإنترنت الأرضية وربط مباشر بالبنك المركزي المصري وكذلك أنظمة المدفوعات الرقمية.

ومع اندلاع الحريق تم فصل التيار الكهربائي عن المركز بشكل كامل كإجراء احترازي ما أدى إلى توقف الشبكات الرئيسية التي تخدم هذه الخدمات الحيوية.

سنترال رمسيس يُعد مركزًا حيويًا لتوزيع الإنترنت والاتصالات بين السنترالات الفرعية في القاهرة والجيزة ونتيجة الحريق تعطلت الخوادم المرتبطة بشبكات الدفع الإلكتروني ما أدى إلى توقف مؤقت في تنفيذ التحويلات المالية عبر تطبيق InstaPay وكذلك توقف عدد من ماكينات الصراف الآلي عن العمل في بعض المناطق.

كما تأثرت الأنظمة البنكية الحديثة بشكل مباشر، إذ تعتمد ماكينات ATM على شبكة موحدة مع البنك المركزي المصري لتأكيد المعاملات وأي خلل في الشبكة يوقف عمليات السحب والإيداع مؤقتًا لضمان سلامة المعاملات ومنع أي خطأ تقني.

ما هي الإجراءات التي اتُخذت لحل الأزمة؟

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن العمل بشكل عاجل على تحويل حركة البيانات والاتصالات إلى مراكز بديلة لتخفيف الضغط واستعادة الخدمات تدريجيًا، كما عملت فرق الصيانة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مدار الساعة لإعادة الخدمة بالتنسيق مع شركات الدفع الإلكتروني والبنوك لضمان استعادة العمليات المالية في أسرع وقت ممكن.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان رسمي العمل على خطة لتدعيم البنية التحتية بمراكز بيانات إضافية لضمان عدم تأثر الخدمات مستقبلًا بأية أعطال مشابهة.

متى ستعود الخدمات إلى طبيعتها؟

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأت ماكينات الـATM بالعودة تدريجيًا منذ صباح الثلاثاء 8 يوليو 2025 مع استمرار عمل فرق الطوارئ لضمان تشغيل جميع الماكينات في مختلف المحافظات خلال الساعات المقبلة، كما عادت خدمات InstaPay للعمل بشكل شبه كامل بعد ساعات من الحادث مع تأكيدات بأن الخدمة أصبحت مستقرة بنسبة كبيرة.

في الوقت نفسه أكدت الشركات والبنوك على التزامها الكامل بتقديم خدمات مستقرة وآمنة لعملائها مع تعويض أي مستخدمين تأثروا بتوقف الخدمات خلال فترة الأزمة.