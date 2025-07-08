قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بطل نجل شهيد.. الملازم «نور» قدم دورا بطوليا برفقة زملائه في حريق سنترال رمسيس
مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً
التعليم: مجلس النواب أقر تعديل قانون التعليم وإدراج البكالوريا من العام المقبل
هل يوجد فضل في زيارة أضرحة ومقامات آل البيت.. دار الإفتاء تجيب
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله
هدف الأهلي.. يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني يضم أسد الحملاوي رسميا
البكالوريا اختياري.. البرلمان يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون التعليم
الحكومة تطمئن المواطنين بعد حريق سنترال رمسيس: كل البيانات مؤمنة بشكل كامل
سلالم هيدروليكية.. الحماية المدنية تواصل عمليات تبريد مبنى سنترال رمسيس
الأمن يداهم مركزا لعلاج الإدمان بكرداسة بعد وفاة نزيل به
الحرائق تربك المدفوعات الإلكترونية.. حريق سنترال رمسيس يعطل خدمات مالية حيوية
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الرياضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تسيطر على لجان الاتحاد العربي للكيك بوكسينج.. إنجاز تاريخي

الكيك بوكسينج
الكيك بوكسينج
القسم الرياضي

سيطرت مصر على تشكيل لجان الاتحاد العربي للكيك بوكسينج بعد الإعلان عن فوز 17 شخصية مصرية بمناصب في مختلف اللجان الفنية في إنجاز جديد يضاف للاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة كابتن محمد صبيح.

وتواجدت الحكم الدولي كابتن زينب مأمون، في منصب رئيس اللجنه العليا للحكام العرب لأساليب البساط وعضوية اللجنه العليا لإدارة الحكام العرب، كما تواجد الحكم الدولي ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عضوا باللجنة العليا لحكام الحلقة بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج.

وتم انتخاب كابتن مريم يحيي، رئيساً للجنة النسائية بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج، كما تواجدت البطلة العالمية كابتن نورا أنور، عضوا في اللجنة العليا للفحوصات والأحزمة بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج، وتواجد كابتن نبيل النجدي، في منصب عضوية اللجنة العليا الفنية بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج كما تواجد كريم فؤاد ضمن اللجنة الإعلامية العليا للاتحاد العربي للكيك بوكسينج.

وتم انتخاب الكابتن إسلام أبو قريش، في عضوية اللجنة العليا للعلاقات الدولية بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج، وكابتن إيهاب الطوخي، في منصب عضوية اللجنة العليا للمسابقات والتنظيم بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج، ودكتور ياسر المسعود في منصب رئيس لجنة تنمية الموارد بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج، دكتور حسن محمد حسن في رئاسة اللجنه العلمية بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج.

وتواجد كابتن محمد الدمرداش، في عضوية اللجنة العليا للمسابقات والتنظيم بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج، وكابتن خالد سمير، في عضوية اللجنة العليا للمدربين بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج، وكابتن محمد سمير، مقررا للجنة العلاقات العامة بالةتحاد العربي للكيك بوكسينج، وكابتن أحمد إبراهيم، في عضوية اللجنة العليا للحكام العرب (حكام البساط)، وكابتن محمود أبوالليل، في عضوية لجنة شئون العضوية بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج ودكتور أحمد صيام، في لجنة الأمانة العامة للاتحاد العربي للكيك بوكسينج بصفته خبير في مواد الدعايا والإعلام وكابتن إبراهيم حلمي، عضو اللجنة العليا للاحتراف بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج.

ومن جانبه، عبر الكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عن سعادته بما تحقق في تواجد هذا العدد الكبير من الشخصيات الرياضية المرموقة في مختلف لجان الاتحاد العربي للكيك بوكسينج، مؤكدا أن هذا نتيجة عمل مكثف واتصالات مستمرة تكللت في النهاية بالنجاح.

وقال رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن وجود 16 مصري في الاتحاد العربي للكيك بوكسينج من شأنه أن يعزز مكانة مصر الرياضية ويبرهن على ما وصلت له قوتها الناعمة من تطور خلال السنوات القليلة الماضية.

الاتحاد العربي الاتحاد العربي للكيك بوكسينج منتخب مصر الكيك بوكسينج الاتحاد المصري للكيك بوكسينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

ظاهرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة وتعلن درجات حرارة غير مسبوقة

ظاهرة تستمر 4 ساعات وهذه حقيقة غضب البحر.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة

انتهاء التوقيت الصيفي رسميُا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-7-2025 في مصر

زيادة المرتبات 600% لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

زيادة المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

طيران

بعد عطل الإنترنت والاتصالات.. الطيران تعلن جدولة 69 رحلة جوية وإقلاع 36

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8-7-2025

ترشيحاتنا

وزير الدولة للإنتاج الحربي يترأس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة

وزير الإنتاج الحربي يؤكد على الاهتمام بتطوير التعليم والبحث العلمي وربطهما بالصناعة

وزير السياحة والاثار

وزير السياحة والآثار يشهد فيلما تسجيليا عن مراحل تطوير قبة يحيى الشبيهي ..صور

الدكتور تامر شوقي

خبير تربوي يكشف مزايا وعيوب تعديلات قانون التعليم

بالصور

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية .. هتاكل صوابعك وراها

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني
شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني
شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني

أكثر من مليون شاحنة رام قيد التحقيق بعدما دقت ناقوس الخطر

رام
رام
رام

نيسان تؤجل طرح سيارتين كهربائيتين بسبب إلغاء الإعفاءات الضريبية بأمريكا

نيسان
نيسان
نيسان

وداعًا للدوالي دون عمليات.. طرق فعالة لعلاج دوالي الساق في المنزل

وداعًا للدوالي دون عمليات طرق فعالة لعلاج دوالي الساق في المنزل
وداعًا للدوالي دون عمليات طرق فعالة لعلاج دوالي الساق في المنزل
وداعًا للدوالي دون عمليات طرق فعالة لعلاج دوالي الساق في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد