نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل نظام التحويل بين مسارات البكالوريا المصرية

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم ، أن تغيير المسار أو تعدد المسارات من اهم مزايا البكالوريا المصرية الجديدة

وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، لقد تم تصميم منظومة البكالوريا المصرية، بحيث يكون الفرق بين مسار وآخر في مادتين اثنتين فقط لذلك يستطيع الطالب إن وجد أن المسار الذي اختاره غير ملائم أن يغيره فورا بتغيير المادتين التخصصيتين في الصف الثالث الثانوي

وأوضح نائب وزير التعليم أنه يمكن أن يفعل ذلك بعد انتهاء دراسة الصف الثاني أو في الصف الثالث الثانوي ، كما يمكن للطالب أن يعدد مساراته بدراسة المواد التخصصية من مسارين (٤ مواد بدلا من اثنين) ، كل ذلك دون الحاجة لإعادة أي مقرر درسه بالفعل ، وهي كانت من أهم مزايا النظم الدولية الحديثة التي نوفرها الآن لأبنائنا بشكل مجاني تماما ولكل الطلاب

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : بالأمس كان ذلك متاحا فقط للقلة التي تستطيع دفع مئات الألوف ، أما الآن فهو متاح لكل أبنائنا وبشكل مجاني ، نعمل من أجل غد مشرق بإذن الله

وكانت قد قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شرحا جديدا يكشف تفاصيل مواد نظام البكالوريا المصرية ، مؤكدة ما يلي :

مواد الصف الأول الثانوي (الأساسية)

- اللغة العربية

- التاريخ المصري

-الرياضيات

-العلوم المتكاملة

-الفلسفة والمنطق

-اللغة الأجنبية الأولى



مواد أولى ثانوي (غير المضافة للمجموع)

- التربية الدينية

-اللغة الأجنبية الثانية

- البرمجة وعلوم الحاسب



مواد الصف الثاني الثانوي "الأساسية"

-اللغة العربية

- التاريخ المصري

-اللغة الأجنبية الأولى

مواد الصف الثاني الثانوي "التخصصية" (يختار منها الطالب مادة واحدة)

- مسار الطب وعلوم الحياة : الرياضيات / الفيزياء

-مسار الهندسة وعلوم الحاسب : الكيمياء / البرمجة

- مسار الأعمال : محاسبة / إدارة أعمال

- الآداب والفنون : علم نفس / لغة أجنبية ثانية



مواد الصف الثالث الثانوي "الأساسية"

التربية الدينية ( مادة خارج المجموع بحد نجاح 70%)



مواد الصف الثالث الثانوي "التخصصية"

- مسار الطب وعلوم الحياة : الأحياء (مستوى متقدم) - الكيمياء (مستوى متقدم)

- مسار الهندسة وعلوم الحساب : الرياضيات (مستوى متقدم) - الفيزياء (مستوى متقدم)

- الأعمال : الاقتصاد (مستوى متقدم) - الرياضيات

- الآداب والفنون : الجغرافيا (مستوى متقدم) - الإحصاء